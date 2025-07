Análise: Mini PC Chuwi UBox AMD Ryzen, poder de processamento a um preço incrível

Seja para produtividade, entretenimento ou multitasking profissional, o Mini PC Chuwi UBox promete combinar desempenho de topo com um formato compacto e silencioso. Com um processador AMD Ryzen 5 de nova geração, capacidade gráfica com suporte a ray tracing e conectividade avançada, o UBox afirma-se como uma solução versátil e poderosa para os dias de hoje. Veja a nossa análise.

Características gerais do Mini PC Chuwi UBox

O Chuwi UBox vem equipado com o processador AMD Ryzen 5 6600H, com 6 núcleos e 12 threads, alcançando 4,5 GHz de frequência máxima. A este "motor" junta-se um conjunto robusto: 16 GB de memória RAM DDR5 e um SSD PCIe de 512 GB, garantindo arranques rápidos, multitarefa eficiente e excelente capacidade de armazenamento.

O desempenho gráfico está a cargo da AMD Radeon 660M, com suporte para ray tracing por hardware, o que permite gráficos mais realistas em jogos e aplicações visuais, sem comprometer a fluidez.

Na caixa inclui-se:

Mini PC Chuwi UBox

Fonte de alimentação DC 19V/5A

Suporte VESA e parafusos

Manual de instruções

Especificações completas CPU : AMD Ryzen 5 6600H (6 núcleos, 12 threads, até 4.5 GHz, TDP 45W)

: AMD Ryzen 5 6600H (6 núcleos, 12 threads, até 4.5 GHz, TDP 45W) GPU : AMD Radeon 660M, arquitetura RDNA 2, até 1.900 MHz

: AMD Radeon 660M, arquitetura RDNA 2, até 1.900 MHz RAM : 16 GB DDR5 4800 MHz (expansível até 64 GB)

: 16 GB DDR5 4800 MHz (expansível até 64 GB) Armazenamento : SSD PCIe 512 GB (com slot adicional M.2 PCIe 4.0 até 2 TB)

: SSD PCIe 512 GB (com slot adicional M.2 PCIe 4.0 até 2 TB) Sistema operativo : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Saídas de vídeo : HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB-C (todos suportam 4K até 144 Hz)

: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB-C (todos suportam 4K até 144 Hz) Conectividade : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 2× Ethernet 2.5 Gbps

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 2× Ethernet 2.5 Gbps Portas USB : 3 x USB-A 3.2, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-C (USB4)

: 3 x USB-A 3.2, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-C (USB4) Áudio : Jack 3.5 mm

: Jack 3.5 mm Dimensões : 128 × 130,5 × 57 mm

: 128 × 130,5 × 57 mm Peso : ~650 g

: ~650 g Preço: 287,76 € com o código de desconto UB3X1

Design

Com um design sóbrio e moderno, o Chuwi UBox aposta numa combinação de plástico e detalhes metálicos para manter a robustez e o peso reduzido. O corpo compacto permite encaixá-lo facilmente numa mochila ou na secretária sem ocupar espaço — ideal para setups minimalistas ou utilização em ambientes com espaço limitado.

Na base, encontram-se suportes de borracha e a fixação VESA (acessório incluído), permitindo montar o UBox diretamente atrás de um monitor para um ambiente limpo e funcional.

Conectividade e versatilidade

O conjunto de ligações destaca-se pela flexibilidade. Além das portas USB-A 3.2 e da USB-C com suporte a USB4 e vídeo a 4K/144Hz, a inclusão de duas portas Ethernet de 2.5 Gbps permite ligações ultrarrápidas, seja para trabalho em rede local, NAS ou streaming de conteúdo.

O suporte para até três ecrãs 4K a 144 Hz em simultâneo permite criar ambientes de trabalho expansivos, ideais para produtividade elevada ou tarefas criativas, como edição de vídeo ou design gráfico.

Desempenho

Equipado com o AMD Ryzen 5 6600H, o UBox oferece desempenho multitarefa acima da média, quer em navegação, produtividade ou multimédia. A Radeon 660M com arquitetura RDNA 2 permite jogar títulos em 1080p com fluidez moderada e executar tarefas gráficas com eficiência, desde renderização leve até codificação de vídeo.

A gestão térmica é assegurada por um sistema de ventilação ativo de alto desempenho, com ventoinha de 3400 rpm e fluxo de ar otimizado. Mesmo sob carga, mantém-se relativamente silencioso e estável em termos de temperatura.

Quanto aos benchmarks, fica evidenciado o poder deste processador em conjunto com o chip gráfico, alguns níveis acima do que é conseguido na Intel na mesma gama de valores:

PCMark 10: 5931 pontos

5931 pontos Cinebench R23: 1483 single-core | 10386 multi-core

1483 single-core | 10386 multi-core Geekbench 6.3: CPU Single-Core: 1906 | CPU Multi-Core: 7603 | GPU: 14728

CPU Single-Core: 1906 | CPU Multi-Core: 7603 | GPU: 14728 CrystalDiskMark Seq1M: Leitura: 3249,46 MB/s | Escrita: 2744,79 MB/s

Expansibilidade e manutenção

O UBox permite fácil acesso interno para expansão de RAM até 64 GB e substituição ou adição de dois SSDs M.2 PCIe (até 2 TB). Isto torna-o altamente adaptável a utilizadores exigentes ou cenários empresariais que exijam maior capacidade ou desempenho de armazenamento.

Veredicto

O Chuwi UBox apresenta-se como um Mini PC compacto, silencioso e surpreendentemente potente na gama de preços onde se insere, capaz de responder às necessidades de quem procura um sistema fiável para trabalhar, criar ou até jogar moderadamente.

Destaca-se, assim, pelo equilíbrio entre preço, desempenho e portabilidade, oferecendo especificações normalmente reservadas a desktops maiores. A qualidade de construção, conectividade moderna (Wi-Fi 6 e Dual Gbit 2.5) e possibilidade de ligação a múltiplos monitores tornam-no uma escolha sólida para profissionais, criativos e entusiastas da tecnologia.

A compatibilidade com montagem no suporte VESA é também uma vantagem a destacar, sendo também de realçar o baixo ruído que faz mesmo durante a máxima carga, não prejudicando o conforto durante a utilização.

O desempenho gráfico sai privilegiado face a soluções da Intel, sendo assim capaz de correr títulos mais exigentes, mesmo sem um recurso gráfico dedicado.

O Mini PC Chuwi UBox está disponível por apenas 287,76 €, utilizando o código de desconto UB3X1. O envio é rápido e feito a partir de armazéns na Europa, garantindo uma entrega sem complicações adicionais.

Chuwi UBox AMD Ryzen

Para outras opções de Mini PCs, visite a loja online da Chuwi.

O Pplware agradece à Chuwi pela cedência do Mini PC Chuwi UBox para análise.