Vale a pena o HUAWEI Watch GT 6 Pro? Testámos este smartwatch e há boas novidades

Apresentado no final da passada semana, o novo HUAWEI Watch GT 6 Pro voltou a mostrar a mestria da marca neste campo. Promete ser um dos smartwatches mais completos da Huawei até agora, indo além do que a marca nos habituou. Tendo já o novo HUAWEI Watch GT 6 Pro, é hora de o Pplware mostrar o que transmite nas primeiras utilizações. Venha conhecê-lo.

O novo HUAWEI Watch GT 6 Pro chega a Portugal com a promessa de ser mais do que um acessório tecnológico: é um relógio inteligente que junta estilo clássico a funcionalidades de topo. Ao tirá-lo da caixa, a primeira sensação é a de qualidade. O corpo em titânio aeronáutico, o vidro de safira e a traseira em cerâmica nanocristalina transmitem robustez e requinte.

Durante as primeiras utilizações deste smartwatch, ficou claro que se trata de uma proposta pensada para quem quer usar o mesmo relógio no escritório, no ginásio ou numa saída ao fim de semana. A bracelete da versão de teste, fluoroelastómero preto, é confortável e ajusta-se bem ao pulso, mesmo em treinos mais intensos.

Ecrã AMOLED do HUAWEI Watch GT 6 Pro impressiona

O ecrã AMOLED de 1,47 polegadas impressiona pela nitidez e pela resposta ao toque. Com um brilho máximo de 3000 nits, a leitura de informação é fácil, mesmo sob luz solar direta.

Nas primeiras interações, a fluidez da interface é evidente e a organização dos menus foi melhorada. Permite aceder rapidamente às funções mais usadas, como monitorização de treinos ou métricas de saúde.

Outra novidade está nos mapas vetoriais mais detalhados, especialmente úteis nos modos de golfe e trail. Aqui a visualização do terreno ou do campo é mais clara e prática.

A isso soma-se um GPS ainda mais preciso e sempre disponível, graças ao Sistema de Posicionamento Sunflower da Huawei.

HUAWEI Watch GT 6 Pro promete acabar com a ansiedade da bateria

Um dos destaques do HUAWEI Watch GT 6 Pro é a autonomia: até 21 dias de utilização com um único carregamento. Obviamente, não conseguimos testar já esse limite, mas em poucos dias de uso notou-se um consumo mínimo.

Para quem está habituado a carregar o smartwatch diariamente ou a cada dois dias, esta diferença é significativa e pode ser um fator decisivo na escolha.

Na verdade, este é um ponto onde a Huawei já nos mostrara conseguir ser excelente nos modelos anteriores. Agora, eleva a fasquia e certamente que podemos esquecer o carregador do HUAWEI Watch GT 6 Pro por muito tempo.

Desporto em primeiro plano, com foco no ciclismo

O grande trunfo desta geração é a aposta em funcionalidades desportivas avançadas. O modo Ciclismo estreia métricas inovadoras como a potência virtual — calculada sem necessidade de potenciómetro externo — e a possibilidade de transformar o smartwatch num verdadeiro computador de bicicleta.

Assim, é possível acompanhar dados como velocidade, cadência ou inclinação em tempo real, diretamente no ecrã do telefone ou do relógio.

Além disso, o HUAWEI Watch GT 6 Pro é compatível com aplicações como Strava e Komoot, e pode ligar-se via Bluetooth a sensores externos, como medidores de cadência ou bandas de frequência cardíaca.

Nas primeiras voltas de bicicleta, a deteção automática de início e pausa revelou-se prática. Sempre que o utilizador para num semáforo, o registo suspende-se e retoma sozinho assim que se volta a pedalar.

Saúde e bem-estar no pulso e sempre controlada

Além do desporto, a Huawei reforçou a vertente de saúde com o Sistema TruSense. Em apenas algumas horas de utilização foi possível experimentar medições de frequência cardíaca, SpO2, qualidade do sono e até monitorização de emoções, agora mais detalhada com 12 estados distintos.

O smartwatch também suporta ECG e inclui funcionalidades de alerta para quedas, enviando pedidos de SOS em caso de emergência.

Outro aspeto interessante é a monitorização de altitude, útil para quem pratica trail ou atividades em montanha, permitindo avaliar o risco de doença de altitude com base em métricas como a saturação de oxigénio.

Um verdadeiro relógio para todos os cenários e ocasiões

Disponível em várias versões e cores, da bracelete em titânio ao fluoelastómero desportivo, o HUAWEI Watch GT 6 Pro adapta-se a diferentes estilos e ocasiões. O design aproxima-se da relojoaria tradicional, mas sem abdicar da modernidade de um smartwatch.

A compatibilidade com Android e iOS garante flexibilidade para qualquer utilizador, e a integração de pagamentos NFC aproxima-o ainda mais de ser um substituto completo do relógio tradicional.

Esta é também uma funcionalidade ainda pouco comum no mercado, mesmo nos modelos anteriores, e um argumento para que este smartwatch seja (novamente) a escolha certa.

As primeiras impressões do HUAWEI Watch GT 6 Pro Após algumas horas no pulso, a impressão é clara: o HUAWEI Watch GT 6 Pro tem argumentos fortes para conquistar tanto atletas como utilizadores que procuram elegância no dia a dia.

A autonomia, a qualidade de construção e as novidades no desporto — especialmente no ciclismo — colocam-no como uma das propostas mais completas do mercado em 2025.

Está já disponível em Portugal, com um preço a partir dos 379€, e com uma campanha especial para os nossos leitores. Podem usufruir de 60€ de desconto até 2 de novembro com o cupão A60PPLGT na HUAWEI Store.

HUAWEI Watch GT 6 Pro: galeria de imagens