Google lança Android Auto 14.8 e prepara mais novidades importantes

A Google está a preparar uma verdadeira revolução no Android Auto. Há novidades no campo da IA que em breve vão ser uma realidade e que todos esperam agora. A versão mais recente acaba de chegar e o Android Auto 14.8 traz algumas melhorias importantes.

Demorou mais tempo do que o habitual, mas a versão estável do Android Auto 14.8 está finalmente disponível. Isto acontece cerca de duas semanas após o lançamento da versão beta e quase um mês após o lançamento da versão anterior, o Android Auto 14.7. A atualização está a ser lançada oficialmente para os utilizadores na Google Play Store.

O Android Auto 14.8 é uma atualização que inclui duas novas funcionalidades importantes. Corrige bugs e erros de sistema e melhora o desempenho da aplicação de infoentretenimento. São novas funcionalidades que os utilizadores certamente apreciam. Ao mesmo tempo, é necessário aguardar pelas principais alterações que chegarão à aplicação muito em breve.

Por exemplo, a Google está a trabalhar na substituição do Google Assistant pelo Gemini no Android Auto. Com isso vai trazer o seu novo assistente de inteligência artificial para o sistema de infoentretenimento que muitos usam quando viajam de carro.

Esta mudança foi confirmada durante a Google I/O 2025 e, embora ainda não haja forma de a testar, é uma das mudanças mais importantes que o Android Auto receberá na sua história. Isto porque a IA do Gemini permitirá fazer muito mais coisas sem ter de tocar no ecrã.

Além disso, a recente atualização do Android Auto também não inclui o novo Modo Light. Este já foi abordado, pelo que se terá de esperar ainda mais para receber esta nova funcionalidade para a interface do sistema. A atualização do Android Auto 14.8 está a ser lançada para dispositivos compatíveis através da Google Play Store. No entanto, esta é uma atualização gradual, o que significa que nem todos os utilizadores a receberão ao mesmo tempo.

Quem não quiser esperar, pode instalar a nova versão do Android Auto através do conhecido APK Mirror. Para isso, é necessário descarregar a versão oficial 14.8 neste link. O restante processo é bastante intuitivo, bastando executar o ficheiro da aplicação descarregada e seguir os passos na tela. No entanto, se quiser ignorar todo este processo, terá de esperar até receber a atualização via OTA.