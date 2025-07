Xiaomi lançou o HyperOS 2.3 na Europa e com ele chega o Android 16

Desde que a Google apresentou o Android 16 que os fabricantes procuram lanças as suas versões baseadas nesta nova versão. A Xiaomi é uma das que tem trabalhado neste sentido e agora tem uma novidade. O HyperOS 2.3 chegou à Europa e com ele chega também a atualização para o Android 16.

A Xiaomi lançou finalmente o Android 16 na Europa. Esta nova versão chega com o HyperOS 2.3. A empresa começou a disponibilizar esta versão para os seus quatro principais modelos. A nova versão está atualmente disponível para as versões global e da Área Económica Europeia do Xiaomi 15 e Xiaomi 14T Pro.

Esta atualização vem em versões adaptadas regionalmente para cada dispositivo. A Xiaomi afirmou que as versões específicas para cada região oferecem melhor desempenho, compatibilidade e estabilidade. Os modelos atualizados e os números de compilação são os seguintes:

A versão global do Xiaomi 15 recebe o OS2.0.218.0.WOCMIXM. A versão europeia do mesmo modelo está a ser atualizada para o OS2.0.218.0.WOCEUXM. A versão global do Xiaomi 14T Pro recebe o OS2.0.216.0.WNNMIXM, enquanto a versão europeia está a receber o OS2.0.215.0.WNNEUXM. Todas as versões são baseadas no Android 16 e combinam os mais recentes componentes de software da Google e da Xiaomi.

A nova versão não atualiza apenas o Android. Inclui também o patch de segurança de julho de 2025, garantindo que os dispositivos operam com as medidas de segurança mais recentes. As alterações na arquitetura do sistema aumentam a capacidade de resposta do dispositivo, melhoram a proteção de dados e melhoram a estabilidade geral do sistema. Estas alterações contribuem para uma experiência mais tranquila no uso diário do dispositivo.

A Xiaomi recomenda que os utilizadores façam cópias de segurança dos seus dados antes da atualização. Note-se que os dispositivos podem apresentar instabilidade de curto prazo após a atualização, à medida que o sistema se adapta à nova versão.

A previsão é que esta situação normalize dentro de um ou dois dias. Foi também referido que algumas aplicações de terceiros podem ser incompatíveis com a nova versão, mas os programadores lançarão versões compatíveis em breve.