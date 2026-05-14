Análise Honor 600: a prova de que a gama média já não conhece limites

Com um mercado cada vez mais recheado de propostas, o Honor 600 redefine o que se espera de um smartphone de gama média. Com uma câmara de 200MP, bateria de 6400mAh e um ecrã impressionante, este telemóvel foi testado pelo Pplware e agora revelamos tudo nesta análise detalhada.

O mercado dos smartphones em 2026 vive um momento de particular maturidade, onde a linha que separa a gama média do segmento premium se tornou quase invisível. A Honor, que tem feito um caminho de afirmação consistente na Europa, lançou recentemente o Honor 600, um equipamento que não se limita a ser "mais um" nas prateleiras.

Este smartphone chega com a missão clara de oferecer uma experiência de topo a um preço que faz tremer a concorrência direta. Testámos este smartphone, utilizando-o como máquina principal num regime de uso verdadeiramente intensivo.

Design e Construção: quando o detalhe faz a diferença

À primeira vista, o Honor 600 pode ser confundido com um topo de gama. A marca optou por um processo de "cold-carving" unibody para o seu aro em alumínio, o que lhe confere uma rigidez estrutural e um toque premium invulgar nesta faixa de preço.

Com apenas 7,8 mm de espessura e um peso de cerca de 185 gramas, é um telemóvel surpreendentemente ergonómico e fácil de operar com uma só mão. Um dos aspetos que mais saltou à vista durante a utilização foi a sua resistência. O Honor 600 não se fica pelo habitual IP68.

Eleva a fasquia com certificações IP69 e IP69K, tornando-o resistente não só à imersão, mas também a jatos de água de alta pressão e temperatura. A traseira em fibra composta translúcida, especialmente na cor laranja vibrante, oferece uma durabilidade superior ao vidro tradicional, resistindo melhor a quedas e toques acidentais do dia a dia.

Ecrã: uma janela brilhante para o mundo

Se há um campo onde o Honor 600 esmaga a concorrência é no seu painel AMOLED de 6,57 polegadas. Com uma resolução de 2728 x 1264 píxeis, a nitidez é absoluta, mas é no brilho que a magia acontece.

Em modo automático, sob a luz direta do sol de meio-dia, o ecrã consegue atingir picos de brilho que garantem uma legibilidade perfeita, algo crucial para quem trabalha muito na rua ou gosta de fotografar ao ar livre.

A fluidez de 120Hz é adaptativa, o que ajuda a poupar bateria sem sacrificar a experiência de navegação. Além disso, a marca manteve a aposta na saúde ocular com uma frequência de PWM dimming de 3840Hz, reduzindo drasticamente a fadiga visual durante as sessões de scroll noturno nas redes sociais.

As margens do ecrã, extremamente reduzidas, dão uma sensação de imersão total que raramente se vê num equipamento de 600 euros.

Desempenho e a versatilidade do MagicOS 10

No interior, o Honor 600 é alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Embora não seja o SoC mais potente da marca, o desempenho foi irrepreensível. A gestão de multitasking com 12GB de RAM permitiu manter dezenas de apps abertas sem qualquer sinal de lentidão.

O MagicOS 10, baseado no Android 16, traz ferramentas de produtividade que aumentam a versatilidade do equipamento. O destaque vai para o "Magic Portal", que permite arrastar conteúdo entre aplicações de forma inteligente, e para a nova integração com o ecossistema Apple através da app "Honor Workstation".

Esta funcionalidade permite partilhar ficheiros com Macs e sincronizar notas com iPhones de forma quase nativa, um trunfo gigante para quem vive entre os dois mundos. Nota positiva também para o botão físico dedicado à IA, que pode ser personalizado para lançar rapidamente ferramentas de tradução ou pesquisa visual.

Fotografia: 200 megapíxeis de puro detalhe

A fotografia é o grande argumento de venda do Honor 600. O sensor principal de 200MP, equipado com estabilização ótica (OIS) e uma abertura de f/1.9, produz imagens ricas em detalhe e com uma gama dinâmica equilibrada. Em utilização intensiva, captam-se desde paisagens urbanas a retratos complexos. O resultado é quase sempre consistente.

O zoom digital de 2x aproveita a alta resolução do sensor para entregar fotos sem perda aparente de qualidade. Contudo, nem tudo é perfeito. A ausência de uma lente telefoto dedicada, presente apenas na versão Pro, sente-se quando tentamos aproximar objetos mais distantes.

A lente ultra-grande angular de 12MP cumpre o seu papel em fotos de grupo ou paisagens largas, mas nota-se alguma perda de definição nos cantos em comparação com o sensor principal. Na frente, a câmara de selfies de 50MP é uma das melhores do segmento, ideal para criadores de conteúdo que dependem da qualidade de imagem frontal para as suas plataformas.

Autonomia: energia para o utilizador exigente

Num smartphone de gama média, a bateria é muitas vezes o calcanhar de Aquiles. No Honor 600, a bateria de 6400mAh é uma autêntica maratona. Mesmo com o brilho no máximo, Bluetooth ligado e uso intensivo de GPS e câmara, é possível chegar consistentemente ao final do segundo dia de utilização moderada.

Para o utilizador hardcore, é um descanso saber que o telemóvel não o vai deixar pendurado a meio da tarde. O carregamento de 80W via cabo permite recuperar 50% da carga em cerca de 23 minutos, o que é excelente.

O único ponto menos positivo neste capítulo é a ausência de carregamento sem fios, uma funcionalidade que a concorrência começa a incluir, mas que a Honor parece ter sacrificado em prol de uma bateria fisicamente maior e de um corpo mais fino.

Veredicto Pplware: uma escolha inteligente

O Honor 600 prova que não é preciso gastar 1200 euros para ter um smartphone que execute todas as tarefas com distinção. É um equipamento robusto, com um ecrã de referência e uma autonomia que deixa muitos flagships embaraçados. Pode ser comprado nas cores Orange e Black e por um preço de 599 euros.

Embora o design beba inspiração óbvia noutras paragens, a execução da Honor é impecável, oferecendo uma versatilidade de software que o torna uma ferramenta de trabalho e lazer poderosa. Para o mercado português, onde o valor por cada euro investido é cada vez mais ponderado, o Honor 600 posiciona-se como uma das compras mais lógicas do ano.

Ombreia com os grandes em quase tudo o que importa e garante um suporte de software de seis anos, assegurando que este investimento se manterá atualizado por muitos anos.

HONOR 6000

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