É oficial! Google revelou a data de lançamento do Pixel 10a

Após inúmeros leaks, a Google anunciou oficialmente a data de lançamento do Pixel 10a. Através de um breve teaser, a empresa de Mountain View não só confirmou a existência do dispositivo, como revelou quando serão divulgadas as suas especificações detalhadas.

Google confirmou que o Pixel 10aexiste

É evidente que o Pixel 10a é um dos segredos mais mal guardados do calendário tecnológico de 2026, comparável ao Galaxy S26 da Samsung. Isto não significa que a Google não tenha algumas surpresas reservadas para o evento, embora, aparentemente, pareça improvável que haja grandes novidades. Especificamente, o Pixel 10a será apresentado oficialmente no dia 18 de fevereiro.

Portanto, daqui a duas semanas, teremos o anúncio oficial de todas as suas características. Esta data coincide com a que foi divulgada em meados do mês passado. De referir que, nesse dia, não só será anunciado o smartphone, como também terá início o período de pré-venda. O vídeo da Google mostra o Pixel 10a na sua nova cor Lavanda, que combina com um dos tons vazados em janeiro.

A Google não divulgou mais detalhes oficiais sobre o Pixel 10a no teaser, mas espera-se que seja praticamente idêntico ao seu antecessor. Aliás, as especificações técnicas deverão ser quase as mesmas do Pixel 9a. Um leak sugere até que será oferecido com as mesmas configurações e preços do modelo de 2025.

Revelada data de lançamento deste smartphone

A confirmarem-se as informações mais recentes, o Pixel 10a com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento será proposto por 549€. Já a variante com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento estará disponível por 649€. Aguarda-se a confirmação desta informação durante o anúncio.

Além da cor lavanda vista no vídeo oficial, o Pixel 10a estará disponível em outras três cores: obsidiana, framboesa e névoa. O design do telefone permanecerá praticamente inalterado em relação ao 9a, com exceção de um módulo de câmara ligeiramente mais arredondado.

Segundo informações que surgiram quando a data de lançamento foi divulgada no passado mês de janeiro, o Pixel 10a estará disponível para os compradores a partir de 5 de março . A Google não confirmou nem desmentiu esta informação, mas quaisquer dúvidas a este respeito deverão ser esclarecidas dentro de algumas semanas.