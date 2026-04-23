WhatsApp prepara um novo botão que todos vão querer usar permanentemente

O WhatsApp está a testar algo que vai facilitar a vida dis utilizadores. Não se trata de algo totalmente novo, mas de uma melhoria de algo que já anunciara. Falamos do resumo do conteúdo das conversas, não individualmente, mas de forma completa e de tudo o que aconteceu no smalrtphone enquanto estava ausente.

WhatsApp prepara um novo botão

O WhatsApp quer tornar a Meta AI numa ferramenta mais útil e, por isso, vai incluir um novo botão na caixa de entrada da aplicação. A sua função é fácil de entender: ao tocar nele, a IA lerá todas as mensagens pendentes na sua lista de conversas e fornecerá um resumo informando o conteúdo e quem as enviou.

É semelhante ao que a Apple lançou nos iPhones com o Apple Intelligence : uma inteligência artificial que lê as suas notificações e, quando as solicita, escreve algumas linhas a resumir o que se passa no seu telemóvel.

Tudo é feito de forma direta, sem ter de abrir cada conversa individualmente ou ler cada diálogo para perceber o que está a acontecer. Como já referimos, isto não é totalmente novo, mas a capacidade do WhatsApp de ler e resumir o conteúdo de várias conversas em simultâneo é. Antes, era necessário analisá-las uma a uma.

IA vai resumir todas as conversas

Além disso, utilizar a funcionalidade será muito simples: quando tiver várias conversas à espera de serem lidas e entrar no WhatsApp, o novo botão aparecerá na parte superior do feed. A IA da Meta será capaz de compreender o contexto da conversa, dizer quem está a dizer o quê e separar os temas discutidos em diferentes chats. Para que não restem dúvidas, a funcionalidade estará também disponível em telemóveis Android e iPhones.

A IA do WhatsApp vai ler todas as conversas e isso é um requisito essencial para o funcionamento da funcionalidade. O WhatsApp e o Meta anteciparam-se a quaisquer questões incómodas. A empresa garante que o processo decorre num ambiente 100% privado , onde as conversas são analisadas num local seguro e apagadas após a geração do resumo.

Por outras palavras, a Meta afirma que a IA analisa todas as conversas num servidor ao qual mais ninguém tem acesso. Também garante que apaga todos os vestígios dessas mensagens após explicar o que está a acontecer. Nada é armazenado: é analisado, executado e apagado. Portanto, o Meta e o WhatsApp não têm acesso ao conteúdo destas conversas quando utiliza a funcionalidade de resumo com inteligência artificial.