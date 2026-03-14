Google apanha boleia da Apple e oferece localização da bagagem nas companhias aéreas

A possibilidade de localizar uma mala perdida não é nova. A Apple abriu caminho ao permitir que os passageiros partilhassem a localização de um AirTag com as companhias aéreas. Agora a Google segue uma abordagem semelhante no Android, permitindo partilhar a localização de etiquetas compatíveis através do Find Hub para ajudar na recuperação de bagagem extraviada.

Nova funcionalidade permite partilhar a localização da bagagem

A Google lançou uma nova funcionalidade para utilizadores Android no Find Hub, permitindo aos passageiros partilhar a localização de uma etiqueta ou acessório de rede compatível com o Find Hub com as companhias aéreas.

As companhias aéreas lidaram de forma incorreta com aproximadamente 33,4 milhões de peças de bagagem em 2024, incluindo malas atrasadas, danificadas ou perdidas.

Embora os dados mostrem que o manuseamento da bagagem está a melhorar, este continua a ser um dos principais fatores de frustração para os passageiros.

Perder a bagagem é um trauma para milhares de passageiros por mês

Segundo o Global Survey da Flight Centre, 47% dos viajantes em todo o mundo indicaram a perda de bagagem ou problemas com malas como uma das suas principais preocupações quando viajam de avião.

Esse fator fica apenas atrás dos atrasos e cancelamentos de voos (55%) como uma das principais fontes de stress nas viagens.

Nos últimos anos, companhias aéreas e aeroportos têm reforçado os avanços nos sistemas de bagagem. Especialistas afirmam que a automação e os dados estão a fazer o trabalho mais pesado, desde o depósito autónomo de bagagem até ao rastreio em tempo real.

Agora, uma nova funcionalidade da Google significa que os dados fornecidos pelos próprios viajantes também podem ajudar as companhias aéreas a localizar bagagem extraviada.

As companhias aéreas operam num ambiente em que os passageiros esperam ter visibilidade da sua bagagem em cada etapa da viagem.

Afirmou Nicole Hogg, diretora de portefólio de bagagem na empresa de tecnologia aeronáutica SITA.

Viajantes podem partilhar a localização da bagagem com as companhias aéreas

Uma das inovações recentes mais relevantes foi a integração da funcionalidade Partilha da localização de objetos (Share Item Location) da Apple com o sistema de rastreio de bagagem perdida ou atrasada da SITA.

Esta funcionalidade permite aos passageiros partilhar a localização do seu AirTag diretamente com as companhias aéreas.

British Airways, Lufthansa, Qantas, Cathay Pacific e Virgin Atlantic estiveram entre as primeiras companhias a adotar esta solução.

Agora, a Google lançou uma nova funcionalidade para utilizadores Android no Find Hub, permitindo aos passageiros partilhar a localização de uma etiqueta ou acessório de rede compatível com o Find Hub com as companhias aéreas.

Utilizando a aplicação Find Hub, é possível gerar um link seguro com a localização da mala perdida e partilhá-lo diretamente, copiando e colando esse link na aplicação móvel ou no site da companhia aérea.

Assim, a companhia pode acompanhar a localização do item à medida que esta é atualizada.

O utilizador pode interromper imediatamente a partilha da localização do item a qualquer momento através da aplicação, sendo que a partilha é automaticamente desativada assim que o telemóvel deteta que o item voltou a estar consigo.

Sistema global de rastreio de bagagem integra tecnologia de partilha

As seguintes companhias aéreas estão atualmente a participar neste programa: Ajet

Air India

Austrian Airlines

Brussels Airlines

China Airlines

Lufthansa

Lufthansa City

Saudia

Scandinavian Airlines

Swiss International Air Lines

Turkish Airlines

Como é referido, mais de dez grandes companhias aéreas globais já aceitam localizações do Find Hub como parte do processo de recuperação de bagagem.

Outras, como a Qantas, deverão integrar o sistema num futuro próximo, segundo a Google.

Tanto a SITA como a empresa de software Reunitus já integraram esta tecnologia nos sistemas WorldTracer e NetTracer, considerados os principais sistemas de rastreio de bagagem da indústria.

Estas plataformas suportam as operações de recuperação de bagagem para centenas de companhias aéreas em milhares de aeroportos em todo o mundo.

A Google afirma também que está a trabalhar com a empresa de bagagem Samsonite para integrar a tecnologia Find Hub diretamente nos seus novos modelos de malas.