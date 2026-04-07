WhatsApp deixará de funcionar em muitos smartphones! Descubra quais

Há um processo que acontece anualmente no WhatsApp e que deixa sempre os utilizadores pouco confortáveis. Falamos da versão mínima do Android e iOS suportada, que acaba por deixar muitos utilizares sem acesso à app da Meta. Este momento acontece agora e novamente há muitos smartphones a ficar sem suporte do WhatsApp.

WhatsApp deixa de funcionar em muitos smartphones

O WhatsApp atualizou a sua página de suporte para confirmar que vai terminar o suporte para muitos smartphones mais antigos a partir de setembro do próximo ano. Isto acontece todos os anos, mas continua a ser importante para muitos utilizadores que ainda dependem destes dispositivos.

Especificamente, a empresa confirmou que, a partir de 8 de setembro de 2025, apenas irá suportar dispositivos com Android 6 Marshmallow e versões posteriores. Esta é uma mudança significativa em relação ao suporte atual, que inclui dispositivos com Android 5.0 e versões posteriores.

Embora seja apenas uma diferença de versão, um grande número de smartphones será afetado, incluindo alguns dispositivos que podem ser considerados ícones tanto em termos de vendas como do seu impacto na indústria Android. O WhatsApp defende esta decisão afirmando que revê regularmente dispositivos e software mais antigos e que estes são os que têm o menor número de utilizadores em risco de perder o suporte a cada ano.

Android 6 passa a ser o mínimo para esta app

Outro motivo para a perda de suporte é que estes dispositivos podem não ter as atualizações de segurança mais recentes, tornando-os inseguros para utilização com o WhatsApp. Também podem não ter recursos necessários para o correto funcionamento da aplicação. Se um smartphone perder o suporte do WhatsApp, é mostrada uma notificação com antecedência. Lembrará várias vezes a necessidade de atualizar para uma versão mais recente do Android.

Se o dispositivo não receber mais atualizações, a única opção é instalar uma ROM personalizada baseada numa versão mais recente do sistema operativo. Por exemplo, o Nexus 4 pode correr até ao Android 9 sem qualquer perda de desempenho. Mas se tal não for possível, a aplicação deixará de funcionar corretamente após 8 de setembro de 2025.

Na maioria dos casos, a melhor opção é comprar um novo telefone. Mesmo os modelos mais baratos disponíveis nas lojas são totalmente compatíveis com o WhatsApp e assim continuarão por muitos anos. Além disso, obterá vantagens em termos de desempenho e segurança.