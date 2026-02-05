Esta empresa vai abrir um hotel na Lua. Quartos já estão disponíveis por mais de 800 mil euros!
Os mais endinheirados já podem assegurar um quarto no primeiro hotel lunar. Por uns impressionantes 800 mil euros, as próximas férias poderão ser verdadeiramente memoráveis.
A Galactic Resource Utilization Space (GRU), fundada por Skyler Chan, licenciado pela Universidade de Berkeley, disponibilizou o website de reservas, esta semana, revelando detalhes sobre a arquitetura do hotel.
Num comunicado, a empresa revelou que irá utilizar "um sistema proprietário de módulos habitacionais e um processo automatizado para transformar solo lunar em estruturas duráveis", por forma a cumprir o ambicioso calendário.
Ainda que esteja dependente de aprovação regulatória, aquele prevê que a construção comece em 2029 e a abertua aconteça em 2032.
Conforme a informação divulgada sobre o empreendimento, espera-se que os primeiros clientes do hotel sejam participantes de anteriores voos espaciais comerciais, bem como recém-casados ricos e aventureiros à procura de uma lua-de-mel "de outro mundo" - literalmente.
Na perspetiva da empresa, o turismo é essencial para permitir que a economia lunar arranque completamente, proporcionando "o caminho mais rápido para a humanidade se tornar interplanetária".
Vivemos num ponto de viragem em que podemos realmente tornar-nos interplanetários antes de morrermos. Se tivermos sucesso, milhares de milhões de vidas humanas nascerão na Lua e em Marte e poderão experienciar a beleza da vida lunar e marciana.
Disse Chan, no comunicado citado pela Space.com, contando que é "obcecado pelo espaço desde criança" e que "sempre quis ser astronauta", sentindo-se "extremamente afortunado" por estar a fazer o descreve como o trabalho da sua vida.
Aqueles a quem a aventura couber na carteira, já podem reservar férias na Lua, deixando um depósito de um milhão de dólares (o equivalente a mais de 800 mil euros) para estarem entre os primeiros a visitar aquilo que a empresa diz ser "a primeira estrutura permanente fora da Terra".
Mais um barrete… A última vez em que o homem pisou a Lua foi na missão Apollo 17 em dezembro de 1972! (Nem vou entrar em teorias se sim ou não…) A próxima vez está agendada para 2027 ou 2028 com a missão Artemis III. Portanto em 55 anos ninguem meteu o pé na Lua… e agora vamos acreditar que vai haver um hotel na Lua! Claro que sim….