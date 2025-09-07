TCL lidera ranking global de vendas de TVs Mini LED

Impulsionada pela inovação e pela crescente procura por experiências cinematográficas em casa, a TCL lidera a revolução Mini LED a nível global e reforça a sua posição nos principais mercados europeus.

A TCL, líder mundial em eletrónica de consumo, foi classificada como o fabricante n.º 1 global em envios de televisões Mini LED durante o primeiro semestre de 2025. No total, a marca enviou 13,46 milhões de unidades, o que representa um crescimento homólogo de 7,6%.

Este desempenho positivo resulta do lançamento de produtos inovadores, como a gama C-Series Mini LED, e da crescente procura por televisões de grandes dimensões, capazes de proporcionar uma verdadeira experiência de cinema no conforto do lar.

Na Europa, a TCL superou o desempenho médio do mercado, com um aumento de 13,3% nos envios face ao período homólogo, refletindo o interesse crescente por televisões com funcionalidades premium a preços acessíveis. A marca alcançou o segundo lugar no volume de vendas a retalho de TVs em França e na Polónia, posicionando-se ainda de forma consistente entre as três primeiras marcas na Suécia, Espanha, Grécia e República Checa.

Há vários anos que a TCL mantém a sua posição entre as duas maiores marcas de televisões a nível mundial. O nosso crescimento contínuo reflete a capacidade de acompanhar as necessidades do consumidor e comprova a força das nossas inovações, campanhas e parcerias. Neste que é o nosso primeiro verão enquanto Parceiro Olímpico Global, este sucesso representa o nosso compromisso em inspirar grandeza e tornar a tecnologia inovadora acessível a cada vez mais pessoas na Europa

Cristian Da Silva, PR & Digital Marketing Manager Ibéria, TCL Europe.

Mini LED: Elevar o entretenimento em casa a outro nível

Com previsões de crescimento de 1,3% no volume do mercado europeu de televisões até 2026, mais consumidores procuram renovar o seu sistema de entretenimento doméstico. No entanto, nem todos as televisões Mini LED são iguais.

A linha Mini LED da TCL, nomeadamente a nova gama C-Series, recorre à combinação de retroiluminação Mini LED com a tecnologia Precise Dimming, permitindo ajustar a luminosidade em centenas ou milhares de zonas de Local Dimming do ecrã. O resultado? Negros mais profundos, brilhos intensos e uma iluminação equilibrada que garante imagens nítidas mesmo em divisões com luz variável.

A gama C-Series foi desenhada para se adaptar a qualquer momento, seja para cinema em casa ou sessões de gaming:

C6K – Leva a qualidade Mini LED a mais lares, sem compromissos. A iluminação por zonas e a integração com Google TV tornam este modelo uma excelente escolha para quem procura controlo inteligente e imagem limpa no dia a dia.

– Leva a qualidade Mini LED a mais lares, sem compromissos. A iluminação por zonas e a integração com Google TV tornam este modelo uma excelente escolha para quem procura controlo inteligente e imagem limpa no dia a dia. C7K – Para utilizadores que procuram um nível superior de desempenho, este modelo oferece taxa de atualização de 144Hz, ideal para cenas rápidas e fluidas em filmes ou jogos. Com som calibrado pela Bang & Olufsen, o áudio está à altura da imagem.

– Para utilizadores que procuram um nível superior de desempenho, este modelo oferece taxa de atualização de 144Hz, ideal para cenas rápidas e fluidas em filmes ou jogos. Com som calibrado pela Bang & Olufsen, o áudio está à altura da imagem. C8K – Representa o topo da gama, com tecnologia de imagem avançada, desempenho otimizado para gaming e áudio de excelência pela Bang & Olufsen, tudo num design ultra-fino.

Preços e Disponibilidade

A gama de televisões C-Series da TCL já está disponível em Portugal, com preços que começam nos 699 euros para a C6K, 849 euros para a C7K e 1399 euros para a C8K.

Mini LED é uma tecnologia de retroiluminação usada principalmente em televisores, monitores e portáteis. Funciona como uma evolução do LED tradicional, oferecendo maior controlo da luz e melhor qualidade de imagem.