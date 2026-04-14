Nissan Juke vai tornar-se elétrico: estreia marca nova era no SUV compacto

A Nissan está mais forte no segmento dos elétricos e prepara-se para transformar um dos seus modelos mais icónicos. O Nissan Juke terá, pela primeira vez, uma versão 100% elétrica, marcando uma mudança profunda na estratégia da marca japonesa para a Europa.

O primeiro Nissan Juke elétrico é uma mudança radical

A Nissan revelou um Juke totalmente elétrico que será colocado à venda na Europa em 2027, juntamente com uma versão atualizada do modelo de combustão existente.

O plano inicial era que este novo Juke elétrico substituísse o modelo a gasolina, mas a incerteza nas vendas de veículos elétricos levou a Nissan a reconsiderar essa estratégia.

Juke elétrico é especial...

O design do Juke EV é algo de especial. Trata-se de uma versão mais contida do dramático conceito Hyper Punk revelado em 2024, mas continuará a ser uma presença visual invulgar na estrada.

Mantém o design angular do protótipo, que parece um modelo 3D com sombreamento plano, onde cada polígono apresenta arestas bem definidas.

Produção na Europa

Será produzido na fábrica da Nissan em Sunderland, sobre a plataforma CMF-EV da aliança Renault-Nissan, partilhada com outros modelos do grupo, incluindo o Leaf, que também sai da mesma fábrica no Reino Unido.

Ainda não foram anunciados detalhes técnicos, mas é provável que utilize as mesmas baterias de 52 kWh e 75,1 kWh do Leaf, que lhe permitem atingir até 386 milhas (622 km) de autonomia WLTP.

Embora a plataforma suporte um sistema de tração integral com dois motores, é muito provável que o Juke siga o Leaf e ofereça apenas um motor com tração dianteira.

A versão mais potente do Leaf tem 215 cv e 355 Nm, permitindo uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 7,6 segundos e uma velocidade máxima de 160 km/h.

Nissan aposta forte no mercado dos elétricos

A decisão de oferecer dois veículos elétricos muito semelhantes, construídos sobre a mesma base, pode parecer estranha, mas a Nissan está convencida de que os dois modelos apelam a públicos diferentes.

Segundo Clíodhna Lyons, vice-presidente regional da Nissan para Produto, Marca e Estratégia de Marketing:

O Juke sempre representou um design ousado e uma vontade de desafiar as convenções. Com esta terceira geração, estamos a levar esse espírito para a era elétrica. Como o nosso primeiro Juke totalmente elétrico, vai ajudar-nos a chegar a novos clientes, ao mesmo tempo que ampliamos a oferta na nossa gama eletrificada.

Referiu Lyons.

Mesmo com o mesmo sistema motriz, o Juke deverá oferecer uma condução mais desportiva do que o Leaf, que já apresenta um comportamento muito equilibrado.

A forma como conduz foi um dos aspetos em que o novo Leaf nos surpreendeu positivamente quando o testámos em Copenhaga, e podemos esperar que o Juke seja ainda melhor, embora se mantenha como um modelo exclusivamente europeu.