AirPods Pro 3 poderão ser apresentados esta semana, diz Kuo

O conhecido analista Ming-Chi Kuo, que inicialmente estimava o lançamento dos AirPods Pro 3 apenas para 2026, agora afirma que os novos auscultadores estão prontos e devem ser anunciados já na próxima semana, em conjunto com o iPhone 17. O evento em questão é o aguardado “Awe Dropping”, agendado para o dia 9 de setembro.

No próximo dia 9 de setembro, terça-feira, a Apple irá apresentar a nova gama do iPhone 17. Contudo, referem os rumores, a empresa não deixará de aproveitar a semana para colocar no mercado os novos AirPods Pro 3.

As novidades são muito interessantes e irão elevar os auscultadores da Apple a outro nível de utilidade.

Principais características esperadas

Segundo rumores reunidos por diversas fontes, os AirPods Pro 3 devem trazer um conjunto de melhorias e novas funcionalidades:

1. Chip H3

Um novo chip de áudio, H3, que promete melhor desempenho em conectividade e qualidade sonora, além de permitir futuras atualizações por firmware.

2. Cancelamento de ruído aprimorado

Espera-se uma versão ainda mais potente do ANC (Active Noise Cancellation), continuando a evolução iniciada pelo modelo anterior.

3. Design e case redesenhados

O estojo de carregamento pode ficar mais compacto, com botões capacitivos em vez de físicos e indicadores de status (LED) discretos ou ocultos, assim como nos AirPods 4.

4. Sensores de saúde

Rumores apontam para inclusão de sensores capazes de medir frequência cardíaca e temperatura corporal, tirando proveito do encaixe auricular para leituras potencialmente mais precisas que as dos relógios.

5. Tradução ao vivo (Live Translation)

Com os avanços do iOS 26, os AirPods Pro 3 podem incorporar tradução ao vivo, facilitando conversas entre diferentes idiomas, embora existam indícios de que esse recurso pode não estar disponível imediatamente no lançamento.

6. Outras novidades via iOS 26

Os novos auscultadores devem suportar recursos trazidos no iOS 26, como:

Pausa automática ao adormecer;

Gravação de áudio em qualidade de estúdio;

Atuar como controlo remoto para a câmara do iPhone;

Melhora na qualidade das chamadas e estabilidade de ligação.

Recursos futuros (não incluídos nesta geração)

Não se espera que o modelo deste ano traga câmaras infravermelhas (IR), que são vistas como parte de uma evolução mais significativa prevista para 2026; estes sensores poderiam possibilitar controlo por gestos, entre outras funções avançadas.

Portanto, se Ming-Chi Kuo estiver correto, os AirPods Pro 3 serão revelados esta semana, na terça-feira, 9 de setembro de 2025, no evento “Awe Dropping”, acompanhado do iPhone 17 e possivelmente de novos modelos do Apple Watch.