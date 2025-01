AirPods Pro 3: Três novas funcionalidades estão a caminho este ano

Este será um novo foco de interesse na órbita dos lançamentos Apple de 2025. Segundo os rumores, os AirPods Pro 3 chegarão no final deste ano. Apesar de a Apple continuar a melhorar os AirPods Pro 2 com novas funcionalidades de software, um sucessor em termos de hardware está prestes a chegar. Mas o que será que a Apple pode acrescentar ao que já é bom?

A tecnologia tem um processo de aperfeiçoamento constante e há necessidade de criar novos cenários para aplicar estas novidades.

Como tal, prevê-se que os AirPods Pro 3 sejam lançados em setembro, juntamente com a linha do iPhone 17 e que tragam três novas funcionalidades ansiosamente esperadas.

1 - Novo chip H3

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, os AirPods Pro 3 virão equipados com um novo chip H3. Por vezes, um novo chip da Apple oferece apenas melhorias modestas. Isto já foi observado com os chips da série M nos Macs e iPads, os chips da série A nos iPhones e até com os chips da classe S nos Apple Watch.

No entanto, com os chips da série H dos AirPods, as atualizações têm sido significativas. Sem dúvida, isto deve-se ao tempo de desenvolvimento alargado entre atualizações.

O chip H1 dos AirPods Pro esteve presente durante três anos, antes de os AirPods Pro 2 introduzirem o H2. Agora, quando os AirPods Pro 3 chegarem, terá passado mais um período de três anos para o lançamento do H3.

O poder do novo chip H2 proporciona uma experiência acústica excecional e cancela até o dobro do ruído em comparação com a geração anterior dos AirPods Pro. Com um novo driver de áudio de baixa distorção e um amplificador personalizado, os AirPods Pro oferecem agora graves mais ricos e som cristalino numa gama mais ampla de frequências… O potente chip H2 permite processamento no dispositivo, reduzindo ruídos ambientais elevados [com a Transparência Adaptativa] — como a sirene de um veículo em movimento, ferramentas de construção ou até colunas em alto volume num concerto.

Isto foi como a Apple descreveu as capacidades do H2 aquando do lançamento dos AirPods Pro 2.

O H2 também deu origem a várias atualizações de funcionalidades nos últimos anos. Por isso, o H3 certamente desbloqueará muitas novas funcionalidades quando for lançado. Mais não seja possibilitar uma maior autonomia.

2 - Novo design dos AirPods Pro 3

Acreditando nas palavras do analista da Bloomberg, este vaticina também que os AirPods Pro 3 terão “um novo design”. Infelizmente, esta é toda a informação disponível até agora sobre o redesenho.

Não se esperam mudanças significativas, dado que o design dos AirPods Pro foi amplamente bem recebido e até inspirou o design dos AirPods 4. Além de inspirar produtos de outras marcas.

No entanto, podem surgir pequenas alterações no tamanho da haste ou no ajuste ao ouvido.

3 - Funcionalidade de cancelamento de ruído melhorada

Uma das maiores vantagens dos AirPods Pro 2, pelo menos para muitos utilizadores, foi a melhoria no Cancelamento Ativo de Ruído (ANC). Segundo um relatório, a Apple planeia trazer melhorias semelhantes ao modelo seguinte dos AirPods Pro.

O novo ANC dos AirPods Pro 3 será, alegadamente, “muito melhor” do que a funcionalidade atual, sem dúvida devido às capacidades do novo chip H3.

O Ás de Trunfo: Nova(s) funcionalidade(s) de saúde

Muitos analistas colocam também as possíveis opções de saúde como o trunfo para este novo lançamento. Segundo Gurman, estão a ser desenvolvidas três ou mais funcionalidades de saúde para futuros modelos de AirPods:

Monitorização de frequência cardíaca, semelhante ao que o Apple Watch oferece.

Sensores de temperatura.

Novos sensores que permitiriam “uma série de medições fisiológicas”.

Desta lista, o analista acredita que a monitorização de frequência cardíaca estará pronta para ser lançada com os AirPods Pro 3.

No entanto, devido ao cuidado extra e aprovações regulatórias que geralmente acompanham funcionalidades de saúde, é possível que o lançamento seja adiado.

A Apple lançou recentemente as suas primeiras grandes funcionalidades de saúde para os AirPods Pro 2 com o iOS 18.1, mas tudo indica que muito mais está a caminho.

Como tal, os AirPods Pro 2 são um dos melhores produtos da Apple, e o intervalo de três anos entre atualizações só aumenta a expectativa pelo sucessor. Embora quem os use esteja satisfeito com os AirPods Pro 2, não há dúvida de que os AirPods Pro 3 terão muitos clientes interessados se as vantagem forem estas que referimos.