Cinco novas funcionalidades que vão aparecer nos AirPods Pro 2 da Apple

Os AirPods 2 são um dos melhores, se não mesmo os melhores, auscultadores que a Apple lançou até hoje. Com a chegada do novo sistema operativo para iPhone, a empresa quer aumentar as funcionalidades servidas por este dispositivo. Como tal, hoje deixamos as cinco novas funcionalidades que vão aparecer nos AirPods mais recentes.

As intervenções da Apple no firmware dos auscultadores são periódicas. Contudo, de vez em quando, a empresa acrescenta algo mais do que atualizações, traz novas versões, com melhor hardware. Conforme mostrámos no ano passado, a Apple fez uma atualização sólida dos seus melhores auriculares sem fios com o lançamento dos AirPods Pro 2.

Agora, a tecnológica de Cupertino está a aumentar o nível de qualidade com cinco novas funcionalidades para a segunda geração dos AirPods Pro - sem necessidade de atualização do hardware.

1 - Áudio adaptativo

Os AirPods Pro 2 têm atualmente três modos de controlo de ruído. O Cancelamento de ruído silencia efetivamente o mundo à sua volta. A transparência capta os sons ao redor enquanto os ouvidos do utilizador estão tapados. O outro modo é o desligado. Este último é como os auscultadores intra-auriculares soavam antes dos AirPods Pro. Abafados e tediosos. Hoje, provavelmente, usa-os sempre ou com Cancelamento Ativo de Ruído, ou em modo Transparência.

Agora vai receber o Áudio Adaptativo. Bom, possivelmente deixará de ter de escolher entre os dois modos.

O modo adaptativo "combina dinamicamente o modo Transparência e o Cancelamento Ativo de Ruído com base nas condições do ambiente do utilizador para proporcionar a melhor experiência no momento", afirma a Apple.

O Áudio adaptativo permite desfrutar da presença do modo Transparência, enquanto está tranquila dentro do comboio e a seguir ajusta-se perfeitamente ao Cancelamento de ruído quando passa pelas obras no caminho para o seu destino.

Esta transição fará com que não tenha de se preocupar a mudar o modo manualmente. O som será sempre fluído e quando voltar a uma zona mais tranquila, o sistema automaticamente regressa com os sons ambiente à sua volta. Sim, funciona muito bem.

2 - Deteção de Conversa

Desde a primeira versão em 2017, os AirPods sempre foram ótimos em permitir que o utilizador pare o áudio e se sintonize com o mundo. Com a pausa automática, basta retirar um AirPod do ouvido e a reprodução para.

A Deteção de Conversa é uma nova abordagem a uma ideia semelhante.

Se o utilizador falar com a Deteção de Conversa ativada, os AirPods Pro 2 poderão baixar automaticamente o volume e melhorar as vozes das pessoas que falam à sua frente. Enquanto isto acontece, a Deteção de Conversa reduz ativamente o ruído de fundo atrás de si.

Por outras palavras, talvez seja finalmente possível ter uma conversa num sítio barulhento sem que tenha de estar a dar desculpas, que não pode atender por estar muito barulho. Em abono da verdade, esta funcionalidade já existe há vários anos nos auscultadores de outras marcas, como, por exemplo, nos auscultadores da Sony, que analisámos aqui em vários modelos.

3 - Silenciar e Ativar Som

O modo Silenciar e Ativar Som pode não soar tão alucinante como o Áudio Adaptativo e a Deteção de Conversa, mas é igualmente conveniente se alguma vez utilizar os AirPods Pro 2 numa chamada telefónica. A partir do final deste outono, poderá silenciar-se facilmente durante qualquer chamada através dos AirPods, premindo a haste. Prima novamente para tirar o som. Não precisa de tirar o telemóvel do bolso.

4 - Volume Personalizado

Esta é uma nova funcionalidade que se baseia na aprendizagem automática para permitir que os AirPods "compreendam as condições ambientais e as preferências de audição ao longo do tempo para afinar automaticamente a experiência multimédia".

Estas novas características de aprendizagem automática tiram proveito do mais recente chip a incorporar os auscultadores da Apple. Os AirPods Pro 2 estão equipados com o novo processador H2 é o mais versátil de sempre. Usa algoritmos computacionais para proporcionar um Volume personalizado ainda mais inteligente.

5 - Troca Automática

Este novo recurso, que já existe hoje, permite alternar entre dispositivos Apple. No entanto, uma atualização para o recurso irá permitir que o "tempo de ligação entre os dispositivos Apple de um utilizador seja significativamente mais rápido e mais confiável", de acordo com a Apple.

Para quem anda com os auscultadores permanente nas orelhas e está com o iPhone no bolso, o Macbook na mesa, esta funcionalidade é importantíssima. Se estamos ligados ao computador, os AirPods, ao receberem uma chamada, passam o áudio automaticamente para o iPhone. Mal desligamos a chamada, o áudio passa de imediato para o Mac.