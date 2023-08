Carta de Condução: Novo site diz-lhe quando tem de renovar

O IMT é a entidade competente para a emissão das cartas de condução. A revalidação da carta de condução pode ser requerida nos seis meses que antecedem o termo de validade do título. Mas agora é mais fácil renovar a Carta de Condução online.

Já acedeu à plataforma A Minha Carta de Condução?

A plataforma “A Minha Carta de Condução” permite a consulta da validade das categorias averbadas na sua carta de condução e indica o momento a partir do qual deve proceder à revalidação.

A revalidação da carta de condução pode ser requerida nos seis meses que antecedem o termo de validade do título. O documento deve ser revalidado de acordo com as idades indicadas na plataforma para as diferentes categorias de veículos, independentemente das datas impressas no documento.

Os pedidos efetuados através do IMT Online beneficiam de 10% de desconto.

Esta nova plataforma online foi criada para acompanhar a entrada em vigor do Regime Extraordinário de Revalidação de Títulos de Condução, com o objetivo de simplificar o processo de revalidação de condutores encartados antes de 1 de janeiro de 2008 e de esclarecer dúvidas sobre a validade correta da Carta de Condução.