Marte está a girar cada vez mais rápido. O que se passa?

Um dia na Terra dura cerca de 24 horas. A palavra "cerca" nesta frase poderá suscitar dúvidas aos mais desatentos, mas a realidade é que a taxa de rotação da Terra está sempre a mudar. Ok, muda pouco, apenas frações de milissegundos, mas isso significa que o nosso dia comum de 24 horas só se aplica realmente à escala humana. Já Marte está a surpreender, a sua rotação é cada vez mais acelerada. Os cientistas da NASA estão intrigados!

Duvida que o dia na Terra tem cerca de 24 horas?

Há várias coisas que podem alterar a rotação da Terra. A força gravitacional da Lua e as marés estão a abrandar gradualmente a Terra ao longo de milhões de anos. O derretimento do gelo nas regiões polares, o deslocamento tectónico da crosta terrestre durante os terramotos e até a drenagem da água do aquífero.

A Terra é um mundo geológica e biologicamente ativo, pelo que é natural que a taxa de rotação da Terra também seja dinâmica. Mas um estudo recente mostra que a rotação de Marte também está a mudar, o que é um pouco surpreendente.

Os astrónomos podem medir alterações na rotação da Terra na ordem dos nanossegundos e podem mesmo medir mudanças tectónicas na ordem dos milímetros. Para o efeito, utilizam a interferometria de linha de base muito longa, em que vários radiotelescópios observam um quasar distante. Uma vez que os quasares estão a milhares de milhões de anos-luz de distância, são efetivamente pontos fixos no céu.

Certo, mas se não temos radiotelescópios em Marte, como podemos medir pequenas alterações na sua rotação?

A equipa fez isso com recurso a dados do módulo de aterragem InSight da NASA. Durante a sua missão de quatro anos, o InSight realizou uma experiência conhecida como Rotation and Interior Structure Experiment, ou RISE.

Basicamente, os radiotelescópios na Terra enviavam um sinal para o RISE, que devolvia o sinal. O sinal do RISE sofria um desvio Doppler devido aos movimentos orbitais relativos da Terra e de Marte e às suas rotações. Uma vez que conhecemos muito bem a rotação da Terra e as órbitas da Terra e de Marte, a longa recolha de dados permitiu à equipa medir a rotação de Marte e a forma como esta se alterava ao longo do tempo.

Como resultado, os investigadores descobriram que a rotação marciana está a aumentar 4 milésimos de segundo por ano ao quadrado. Isto significa que o dia marciano está a encurtar uma fração de um milissegundo por ano.

Mas Marte não tem uma lua grande e não é geologicamente ativo. Então porque é que está a acelerar?

Uma forte possibilidade é que o interior de Marte esteja a mexer-se. Os dados do RISE não mediram apenas a taxa de rotação de Marte, mediram também um efeito conhecido como nutação.

Trata-se de uma oscilação do eixo de um planeta ao longo do tempo e depende em parte da distribuição da massa do planeta. A partir dos dados do RISE, a equipa estima que o núcleo de Marte tem um raio de cerca de 1.800 quilómetros, o que é cerca de metade do raio de 3.390 quilómetros do próprio Marte.

Os dados também sugerem que o núcleo não tem uma densidade uniforme, mas sim camadas de densidade variável. As camadas de fluido no interior do núcleo podem rodar a um ritmo diferente do da camada exterior sólida, e uma transferência de momento rotacional entre elas pode estar a provocar a aceleração de Marte.

Serão necessárias mais observações para compreender totalmente este processo. Mas sabemos agora que, quando os humanos se instalarem em Marte, terão de ajustar os seus relógios de tempos a tempos, tal como nós fazemos na Terra.