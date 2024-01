Sente-se triste? Culpa pode ser da Blue Monday!

O dia mais triste do ano já vai a meio e, se está a sentir-se triste, saiba que a ciência tem uma explicação: a Blue Monday. A terceira segunda-feira de janeiro parece ter tudo para ser a mais depressiva.

Em 2004, o psicólogo Cliff Arnall analisou uma série de variáveis para calcular qual seria o dia mais triste do ano. As conclusões levaram-no a teorizar que as pessoas estariam mais deprimidas na terceira segunda-feira do ano, devido:

Ao frio e mau tempo;

A dívidas acumuladas das festividades;

A culpa por abandonar as suas resoluções de Ano Novo;

A falta de motivação.

Esta conclusão surgiu na sequência de um pedido feito pela agência de viagens Sky Travel, que queria encontrar o melhor dia para as pessoas marcarem as suas férias de verão, visando o lançamento de uma promoção.

Inicialmente, pediram-me para pensar qual o melhor dia para marcar férias de verão, mas quando comecei a pensar nos motivos para marcar férias, refletindo sobre o que milhares de pessoas me disseram durante os workshops de gestão de stress e de felicidade, havia fatores que apontavam para a terceira segunda-feira de janeiro como sendo particularmente depressiva.

Explicou Cliff, numa entrevista ao The Daily Telegraph publicada em 2010, segundo a SIC Notícias.

Considerando o cálculo de Cliff Arnall para a Blue Monday, a empresa utilizou o termo "Blue January" (janeiro triste, em inglês) numa campanha publicitária.

Além do dia mais triste do ano, o psicólogo calculou também o dia mais feliz: a terceira sexta-feira de junho. Segundo ele, o cálculo tem como base as seguintes variáveis: interação social, memórias infantis das férias de verão, possibilidade de sair de casa, o bom tempo e excitação pelas férias.