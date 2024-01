Quanta autonomia perdem os carros elétricos no inverno?

Não é novidade que, pelas temperaturas que lhe estão associadas, o inverno impacta a autonomia dos carros elétricos. Mas quanta autonomia perdem, de facto, estes modelos eletrificados, com as temperaturas baixas?

Que o inverno prejudica a autonomia dos carros elétricos já sabíamos. Aliás, conforme explicado pela empresa norte-americana Recurrent Auto, "todos os automóveis perdem eficiência com o tempo frio".

No entanto, os condutores só se preocupam realmente com isso quando se trata de carros elétricos, uma vez que a menor eficiência se traduz diretamente num menor alcance. Para os proprietários de veículos elétricos em climas mais frios, como as regiões do norte dos Estados Unidos e do Canadá, os comportamentos diários de condução e carregamento devem ser ajustados nos meses de inverno.

O impacto negativo deve-se ao facto de a temperatura baixa afetar diretamente a bateria, e justifica-se também com a utilização de mais equipamentos auxiliares, como o aquecimento.

Um estudo da Recurrent Auto analisou os dados relativos ao consumo de combustível e à eficiência de mais de 10.000 carros elétricos, nos Estados Unidos. Dessa forma, percebeu o desempenho de cada modelo, em condições reais, quando as temperaturas descem significativamente durante o inverno.

A Recurrent Auto, ressalvando que nem todos os modelos se comportam da mesma forma, sob as mesmas circunstâncias, incluiu nos valores da autonomia verificada no inverno todas as variáveis da condução real, como o terreno irregular, as velocidades de condução e o envelhecimento da bateria.

Os dados mostram a perda de autonomia de 12 dos carros elétricos mais populares no mercado americano, quando conduzidos sob temperaturas negativas, em comparação com os valores reais de condução em temperaturas ideais.

Por um lado, o carro com pior desempenho: o Volkswagen ID.4 registou uma queda de 46% na autonomia, para cerca de 209 km com uma carga completa. Por outro, o carro elétrico com melhor desempenho: o Audi e-tron perdeu apenas 16%, com cerca de 270 km de autonomia a 0 graus.

Depois, os Tesla Model Y, Model 3 e Model X registaram uma diminuição de 24%, e o Model S uma de 28%.

Apesar da perda de autonomia no inverno, importa ressalvar que alguns carros elétricos também têm dificuldade em atingir os valores anunciados em condições ideais.

O Volkswagen e-Golf 2016-2017 é o melhor a percorrer mais quilómetros no inverno, em comparação com a autonomia anunciada, mantendo 88% da sua autonomia EPA original. Quando conduzido em condições ideais, o e-Golf é capaz de assegurar 111% da anunciada, ou seja, mais do que a classificação EPA.

Autonomia EPA A informação sobre a autonomia dos veículos elétricos é a autonomia classificada pela Environmental Protection Agency (EPA). Este é um número que a EPA publica para cada veículo elétrico no mercado, detalhando a distância que esse carro pode percorrer com uma carga completa. A autonomia da EPA é testada num conjunto de condições muito controladas

Veja o estudo completo aqui.