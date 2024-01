Mais novidades Xiaomi a preços apetecíveis: Redmi Buds 5 e 5 Pro, e revolucionário Watch 4

A cidade de Banguecoque foi palco da apresentação das novidades da Xiaomi para este ano. Se estava expectante, pela qualidade das propostas que a marca chinesa tem apresentado, saiba que tecnologia não falta nas que chegam, agora, ao catálogo. Depois da série Redmi Note 13, da qual se destaca o Redmi 13 Pro+, é momento de conhecer os auriculares da linha Redmi Buds, os Redmi Buds 5 Pro e Redmi Buds 5, bem como o revolucionário Redmi Watch 4.

A Xiaomi impressionou os entusiastas, apresentando novas propostas que são verdadeiras odes à tecnologia. As melhorias têm sido constantes e os novos produtos refletem a vontade que a marca chinesa tem em ser um player de destaque.

Além dos auriculares da linha Redmi Buds, Redmi Buds 5 Pro e Redmi Buds 5, que representam a mais recente inovação da Xiaomi em áudio sem fios, oferecendo qualidade sonora superior, conforto e estilo, a Xiaomi também deu a conhecer o aguardado Redmi Watch 4: com GNSS (Global Navigation Satelite System) incorporado, este novo smartwatch promete revolucionar o mercado com as suas inovações e funcionalidades de ponta.

Redmi Buds 5 Pro e Buds 5: inovação Xiaomi em áudio sem fios

Ambos os Redmi Buds 5 Pro e Redmi Buds 5 são compatíveis com a aplicação Xiaomi Earbuds, que oferece recursos avançados, como cancelamento de ruído personalizado, ajustes de EQ, adaptação inteligente ao ambiente, entre outros, garantindo uma experiência sonora personalizada para cada utilizador.

Redmi Buds 5 Pro: experiência sonora avançada e conforto premium

Os Redmi Buds 5 Pro são a nova aposta da Xiaomi para uma experiência sonora de alto nível. Equipados com tecnologia de cancelamento de ruído ativo (ANC), estes auriculares oferecem até 52dB de redução de ruído, permitindo que os utilizadores personalizem a sua experiência auditiva com três modos ANC, um modo adaptativo AI e três modos de transparência adicional.

Além do desempenho sonoro, os Redmi Buds 5 Pro oferecem até 10 horas de reprodução contínua e até 38 horas de utilização com o estojo de carregamento. Disponíveis nas cores Midnight Black e Moonlight White, estes auriculares combinam funcionalidade com estilo, garantindo conforto e desempenho duradouros.

O Redmi Buds 5 Pro estão disponíveis por 79,99 €.

Redmi Buds 5: qualidade sonora e design atrativo

Os Redmi Buds 5 são projetados para oferecer uma experiência de áudio aprimorada, com até 46dB de ANC em três modos diferentes, permitindo aos utilizadores escolher o nível de isolamento sonoro desejado. Com três modos de transparência, estes auriculares proporcionam uma seleção flexível do ambiente sonoro.

Com até 10 horas de reprodução contínua e até 40 horas de utilização com o estojo de carregamento, os Redmi Buds 5 estão disponíveis nas cores Black ou White, combinando um exterior mate com um interior brilhante e um design elegante, com uma faixa luminosa.

Os Redmi Buds 5 estão disponíveis por 49,99€.

Redmi Watch 4: um modelo de smartwatch revolucionário

O Redmi Watch 4 apresenta um ecrã AMOLED quadrado ultra-largo de 1,97″, oferecendo uma experiência de utilização imersiva e satisfatória. Este é o maior smartwatch Redmi com formato quadrado até à data, proporcionando uma visualização ainda mais abrangente do que os seus antecessores.

O design refinado inclui uma estrutura central em liga de alumínio e destaca-se por ser o primeiro smartwatch Redmi a incorporar uma coroa rotativa OTS em aço inoxidável. Para maior comodidade, o Redmi Watch 4 possui um novo mecanismo de libertação rápida para a troca de braceletes, de acordo com as preferências do utilizador.

Inovação em saúde e desporto

Equipado com um sensor PPG de 4 canais atualizado, o Redmi Watch 4 oferece medições precisas do ritmo cardíaco e monitorização do oxigénio no sangue. Os utilizadores podem escolher entre mais de 150 modos desportivos, incluindo seis atividades reconhecidas automaticamente.

Destacam-se as funcionalidades avançadas, como o Bluetooth® calling, que permite atender chamadas de forma simples, levantando a mão e tocando.

Estilo personalizável

Disponível em molduras Silver Grey ou Obsidian Black, o Redmi Watch 4 vem acompanhado por braceletes a condizer, ou em tons de Pastle Purple, Dark Cyan ou Mint Green, permitindo aos utilizadores personalizar o seu estilo conforme o seu gosto pessoal.

O Redmi Watch 4 representa o compromisso contínuo da Xiaomi em oferecer tecnologia inovadora a preços acessíveis, prometendo elevar a experiência dos utilizadores de smartwatches para um novo patamar.