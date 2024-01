Análise: Blackview BL9000, quando as specs de topo chegam a um smartphone robusto

Os smartphones robustos, ou rugged phones, nasceram como uma solução para quem utiliza o smartphone em situações mais exigentes e de risco iminente, onde o desempenho não tem propriamente grande relevância. Mas a Blackview acaba de mudar isso e apresenta o Blackview BL9000: ecrã de 120 Hz, 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento, ecrã traseiro, carregamento a 120 W, e muito mais!

Não só para situações de maior sujidade ou de temperaturas extremas, também numa utilização normal a tendência para deixar o smartphone cair ao chão é grande. Os smartphones robustos continuam assim a ganhar terreno e a conquistar cada vez mais utilizadores. Se as habituais características de baixa/média gama eram um entrave, agora com o novo BL9000 o panorama é diferente, apresentando-se como um smartphone de gama média/alta.

Especificações gerais do Blackview BL9000

O Blackview BL9000 apresenta-se ao mundo dos smartphones robustos com um processador MediaTek Dimensity 8020 5G, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno FlashUFS 3.1. É possível, com recurso ao armazenamento interno, fazer uso de um total de 24 GB de RAM.

O ecrã principal tem uma diagonal de 6,78", com resolução FullHD+ (1080 x 2460 px) e taxa de atualização de 120 Hz. Já o ecrã traseiro, circular com uma diagonal de 1,32", é de baixo consumo, tem resolução 360 x 360 px e uma taxa de atualização de 60 Hz. Ambos os ecrãs têm proteção Corning Gorilla Glass Victus.

A bateria deste smartphone tem uma capacidade total de 8800 mAh, composta internamente por duas baterias de 4400 mAh. Isso permite carregar com uma potência máxima estonteante de 120 W! Além disso, esta bateria permite carregar outros dispositivos como se fosse um powerbank, como earbuds, cigarros eletrónicos, smartwatch ou outros smartphones.

Este smartphone traz captura de imagem com AI, onde na traseira pode contar com 2 câmaras, uma de 50 MP Samsung ISOCELL GN5 e outra de 13 MP grande angular e ultra macro. Já na frontal, tem uma câmara SK Hynix 5022Q de 50 MP.

Sendo este um smartphone todo-terreno, conta com certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Além disso, oferece Wi-Fi 6 (802.11ax), rede móvel 5G e 4G, com um slot para 2 cartões nano SIM. Tem NFC, sensor de impressões digitais na lateral e som stereo Harman Kardon (Smart-PA). Este smartphone tem um peso que ascende a 412g, e uma dimensão de 179,5 x 82,6 x 17 mm.

Na caixa

A caixa traz apenas o smartphone Blackview BL9000, o carregador de 120 W e o cabo USB Tipo-C, com robustez considerável para albergar a potência de carregamento referida. Inclui também um manual de instruções rápidas e um acessório para ajudar a abrir o slot dos cartões SIM.

Relativamente às cores disponíveis, a Blackview tem ainda a opção Gold, sendo que os apontamentos de cor surgem apenas numa moldura à volta do ecrã traseiro e nas duas laterais.

Construção e Design

O Blackview BL9000 é uma máquina robusta e daí as suas dimensões e peso. A estrutura combina a borracha com o plástico e com o metal.

As laterais são em metal, mas tudo o resto é revestido por um material emborrachado que irá suportar as quedas. Na zona do ecrã traseiro, existe uma pequena moldura saliente em volta para proteger não só o ecrã mas também as câmaras.

O ecrã tem margens bem visíveis, o que é normal no segmento, ao contrário dos comuns smartphones que tendem a ter margens cada vez mais reduzidas. O altifalante para chamadas está colocado acima da câmara frontal que aparece num pequeno "furo" no ecrã (hole-punch).

Do lado esquerdo existe o slot para cartões, com espaço para dois cartões nano SIM, e existe também um botão que pode ser configurado para ações rápidas (um clique, dois cliques ou clique longo). Na outra lateral direita existe o botão de volume e botão power com sensor de impressões digitais. Em baixo há um altifalante e a porta USB Tipo-C. Em cima há um outro altifalante.

Este Blackview BL9000 tem som Harman Kardon, que eleva a qualidade de som reproduzida nos smartphones robustos a um nível superior e está ao nível de diversos smartphones topo de gama no mercado.

Por fim, um pormenor que pode parecer irrelevante, mas que para mim é de grande importância, pois traduz-se numa utilização muito mais agradável: o motor de vibração. Não sendo haptic, é muito preciso e responsivo, e está claramente ao nível de um topo de gama.

Os ecrãs do Blackview BL9000

O ecrã é um dos grandes aspetos positivos do novo Blackview BL9000. O seu ecrã de 6,78" com resolução FullHD+ apresenta uma qualidade excelente. Tem uma taxa de atualização de 120 Hz adaptativa que proporciona uma excelente fluidez, oferecendo assim um gande conforto de utilização.

A definição e a própria fluidez são conjugadas com cores brilhantes e vivas. Além disso, a luminosidade, com brilho máximo de 600 nit, tem um bom ajuste nos mais variados cenários.

Já o ecrã traseiro, embora referido com uma taxa de atualização de 60 Hz, na verdade não o demonstra. Poderá, eventualmente, ter essa capacidade, mas o conteúdo que lhe está a ser transmitido não o é, notando-se uma evidente falta de fluidez. Além disso, embora possa ser um conceito interessante, enaltecendo o nível do smartphone em geral, não se revelou particularmente útil.

Isso não significa que não venha a ser melhorado num futuro update mas, numa fase inicial, é esta a minha apreciação.

O desempenho do rugged phone

O Blackview BL9000 vem equipado com um SoC MediaTek Dimensity 8020 5G, com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, comandado pelo DokeOS 4.0 baseado em Android 13.

A interface é personalizada pela Blackview, no entanto, além das funcionalidades específicas que tiram partido das características e da sua robustez do smartphone, não traz muitas aplicações extra além das da Google e uma app Ferramentas, com funcionalidades úteis ao trabalho no terreno. Destaque para o modo trabalho, onde podem ser definidas aplicações com perfis distintos, e também para os modos infantil, foco e de jogo.

O smartphone tem um desempenho de topo, sem abrandamentos ou perdas de fluidez. Eis a pontuação em vários benchmarks:

A fotografia

Embora não desiluda, a fotografia é o que mais se desenquadra da gama alta. Sim, porque esta análise está a considerar que se trata de um smartphone de gama alta. Estamos a falar de uma câmara principal de 50 MP e uma macro e ultra grande angular de 13 MP.

A app dedicada à câmara é de utilização simples, com os ajustes rápidos posicionados em cima e os modos na zona inferior, junto ao obturador. Os modos disponíveis para captação de fotos e vídeo são: Foto, Vídeo, Visão noturna, Retrato, HD, Modo Noturno, Foto Dinâmica, modo profissional, Panorama, câmara lenta, Tempo decorrido e Digitalização Inteligente.

Eis alguns exemplos:

Veredicto

No segmento dos smartphones robustos, este BL9000 um conjunto único, com diversos pontos de destaque.

Desde o 5G que ainda é raro encontrar nestes smartphones, o ecrã com taxa de 120 Hz, a enorme capacidade de armazenamento e de memória, e mesmo o pequeno ecrã auxiliar traseiro (ainda que de utilidade duvidosa), tudo isto associado a um desempenho de gama alta e a uma estrutura resistente, é revelador de um smartphone interessante a todos os níveis.

A grande capacidade de 8800 mAh com um carregamento de 120 W revelou-se também muito interessante. Nos testes que fizemos, foi possível confirmar a rapidíssima velocidade de carregamento, conseguindo atingir 50% de carga em 15 minutos, 80% em 25 minutos e 100% em 37 minutos.

A autonomia, numa utilização intensiva que fizemos, ascendeu a 3 dias. É um valor muito relativo, mas indica que o smartphone está bem otimizado para que a autonomia não saia prejudicada. Existem ainda 2 perfis de poupança, que podem ser utilizados em situações de ausência prolongada de energia elétrica.

Destaque ainda para a boa qualidade de som e da precisão do motor de vibração, que tomo como um indicador de "atenção ao pormenor" neste tipo de dispositivos.

Preço e disponibilidade

O novo Blackview BL9000 está disponível por cerca de 300€ + IVA, a partir da loja Oficial do AliExpress, podendo ser adquirido com um desconto de 25€ para as primeiras 500 unidades. Além disso, as primeiras 100 unidades receberão gratuitamente os auriculares Airbuds8.

Blackview BL9000