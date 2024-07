Galaxy Ring: chegou mais um gadget único da Samsung para controlar a saúde

No início deste ano, a Samsung surpreendeu o mercado com a revelação do seu primeiro anel inteligente. Desde esse momento que o interesse foi crescendo e muita informação sobre o Galaxy Ring surgiu. Agora, ainda só em alguns mercados, este anel inteligente foi apresentado e chegará em dias ao mercado. O Galaxy Ring da Samsung está finalmente acessível.

Este dispositivo novo wearable da marca sul-coreana deve agitar o segmento dos anéis inteligentes. Agora, a espera terminou oficialmente, uma vez que o Galaxy Ring surgiu oficialmente no evento Unpacked ao lado das novas séries Z Fold6, Z Flip6 e Watch7.

O Samsung Galaxy Ring tem um acabamento em titânio de grau 5 e um design côncavo com as laterais a afilarem-se para o meio. O anel tem certificação IP68 à prova de poeira e água e é também impermeável até 100 metros, o que o torna adequado para natação.

Este dispositivo wearable é leve, com a variante mais pequena a medir 7,0 x 2,6 mm e a pesar apenas 2,3 gramas. É oferecido em nove tamanhos que vão do 5 ao 13. A marca sul-coreana está a fornecer um kit de dimensionamento gratuito em cada encomenda antes de confirmar a escolha final.

No que diz respeito à saúde e à boa forma física, o Samsung Galaxy Ring está equipado com vários sensores. Com um sensor ótico de ritmo cardíaco PPG que fornece dados vitais, como o ritmo cardíaco anormal em tempo real, com informações adicionais, como o batimento por minuto e o ritmo respiratório.

Existe também um sensor de temperatura da pele e rastreio do ciclo menstrual integrado para resultados de medição precisos. O anel inteligente consegue acompanhar os padrões de sono com características como análise do ressonar, movimento durante o sono, latência do sono, etc.

Alerta os utilizadores quando eles ficam inativos por muito tempo. Outra característica interessante do Galaxy Ring é um Energy Score com IA. Este indicador mede a condição física e mental do utilizador com base em vários parâmetros de sono.

O Samsung Galaxy Ring também inclui uma funcionalidade de gestos. Pode controlar o obturador da câmara do smartphone ou terminar um alarme com um duplo toque. Isto é semelhante ao duplo toque do Apple Watch.

Este anel inteligente é compatível com o Samsung Find e possui luzes LED integradas que piscam quando é perdido. A bateria deste dispositivo wearable dura até 7 dias e vem num estojo de carregamento transparente que também possui luzes LED para indicar o estado.

O Samsung Galaxy Ring custa 399 dólares e está já disponível para pré-encomenda em alguns mercados. Será lançado a partir de 24 de julho e estará disponível nas cores Titanium Black, Titanium Gold e Titanium Silver.