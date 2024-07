Esta cidade sem carros vai impor limites de velocidade às bicicletas elétricas

Pela Europa, já muitas cidades adotaram a bicicleta, sendo esta o meio de transporte de eleição de um largo leque de cidadãos, que opta por nem ter ou por deixar o carro em casa. Esta cidade americana já não tem carros, mas decidiu que vai impor limite de velocidade às e-bikes.

A Ilha Mackinac, entre a península superior e inferior do Michigan, é conhecida como uma das poucas cidades sem carros nos Estados Unidos. Esta não conta com carro particulares, sendo que os únicos veículos motorizados que circulam na ilha pertencem a serviços governamentais, como carros da polícia e ambulâncias.

Pela ausência de carros, as bicicletas elétricas são uma das poucas alternativas motorizadas disponíveis na ilha. Classificadas a nível federal como bicicletas e não como veículos motorizados, segundo o Electrek, as e-bikes têm um motor de assistência elétrica de 750 watts ou menos, e podem atingir velocidades até 32 ou 45 km/h, dependendo da classificação.

Além de as bicicletas elétricas terem de ser licenciadas localmente, a ilha já limita a utilização às e-bikes da Classe 1, que estão limitadas a 32 km/h.

Estado americano vai limitar velocidade das bicicletas elétricas

Agora, uma nova lei limitará a velocidade das bicicletas elétricas a apenas 25 km/h, com a zona comercial da ilha a impor um limite ainda mais rigoroso de apenas 16 km/h. Esta decisão surge, na sequência da aprovação do projeto de lei 682 do Senado, esta semana, pela governadora Gretchen Whitmer.

Falei com os responsáveis da ilha de Mackinac e elaborei termos agradáveis antes de apresentar formalmente a legislação no início deste ano. Esta foi uma atualização importante que teve apoio bipartidário até chegar à mesa do governador.

Disse John Damoose, senador estadual que apresentou o projeto de lei, numa declaração.

Este projeto de lei foi apoiado pelo Mackinac Island Convention and Visitors Bureau, juntamente com políticos locais.

Por sua vez, Ed McBroom, senador estatal, bem como outros, receiam que seja difícil aplicar a nova lei, uma vez que muitas bicicletas elétricas nem sequer chegam aos utilizadores com velocímetros, dificultando a perceção do ciclista relativamente à sua velocidade.