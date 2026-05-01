Dia do Trabalhador: 10 formas de aliviar o stress do trabalho todos os dias

A sensação de chegar ao fim do dia completamente esgotado há de ser-lhe familiar. O stress acumula-se, a cabeça não desliga e o corpo ressente-se. Por isso, neste Dia do Trabalhador, reunimos 10 sugestões para ajudar a desconectar em todos os outros dias do ano.

Desligue do stress durante todo o ano

O 1 de maio existe para celebrar os direitos dos trabalhadores e reconhecer o valor de quem trabalha todos os dias. Uma data com mais de um século de história, nascida das lutas de quem exigiu melhores condições de vida e de trabalho, e que ainda hoje nos lembra que trabalhar é uma parte essencial da vida, mas apenas uma parte.

É precisamente esse o espírito do dia: não apenas celebrar o trabalho, mas reconhecer que quem trabalha merece, também, descanso, equilíbrio e bem-estar.

Ainda que hoje seja feriado, importa lembrar que os mais de 360 dias do resto do ano impõem, também, que desligue e se desconecte dos prazos e das pressões do trabalho.

Sugestões para se desconectar e relaxar:

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Cuidar de si deve ser uma prioridade

Cuidar de si durante os meses de trabalho não é um luxo nem uma perda de tempo, mas uma necessidade. Um trabalhador descansado, com a cabeça mais leve e o corpo menos tenso, trabalha melhor, decide melhor e vive melhor. E isso beneficia toda a gente à sua volta.

Por isso, neste Dia do Trabalhador, o melhor presente que pode dar a si próprio é, claro, aproveitar o feriado e comprometer-se a tratar melhor de si todos os dias.