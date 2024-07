Já tem uma conta-ordenado? Entenda se vale a pena

É possível que o seu banco, ou outros, já tenham tentado vender-lhe uma conta-ordenado, ou tentado que domicilie o seu salário, associando-lhe vantagens sem fim. Já tem uma? Entenda as vantagens e os cuidados que deve ter.

De forma simples, as contas-ordenado são uma conta de depósitos à ordem especial, que implica a domiciliação do ordenado. Destina-se a clientes particulares que sejam trabalhadores com contrato de trabalho (assalariados) ou reformados/ pensionistas. Esta condição está estabelecida, pois é necessário domiciliar um rendimento periódico na conta, ou seja, só quem tem a possibilidade de receber o seu salário e/ ou uma pensão através dessa conta pode aderir.

É quase certo que o seu banco, ou outro, já levantou a sugestão da abertura de uma conta-ordenado. Ter uma significa que está a fazer a domiciliação do seu vencimento numa determinada instituição bancária. Trata-se uma conta de depósito à ordem para onde a sua entidade patronal faz a transferência do seu vencimento.

Conforme explicado pelo Doutor Finanças, a DECO PROTeste e uma série de instituições bancárias, a uma conta-ordenado está associada aquela que é considerada a maior vantagem de todas: o descoberto autorizado. Se o banco considerar que é elegível, o cliente poderá utilizar um "plafond extra", que pode atingir 100% do valor total do ordenado.

No fundo, é como se lhe estivessem a disponibilizar o salário, ou parte dele, antecipadamente. Desta forma, é possível fazer pagamentos e deixar a conta ficar com saldo negativo. Imaginando que tem 200 euros na conta-ordenado, mas faz um pagamento numa loja no valor de 300 euros, o saldo da conta fica negativo em 100 euros.

Se tivesse uma conta à ordem tradicional, o pagamento seria recusado, pois o banco não autorizaria que a conta ficasse negativa. Assim que qualquer montante entrar na conta, o mesmo é imediatamente retirado para pagar o valor utilizado do descoberto.

Normalmente, a conta-ordenado tem associada uma linha de crédito que funciona como um suporte ou garantia de liquidez para despesas inesperadas. No final do mês, quando lhe é depositado o ordenado, este crédito que lhe foi concedido é devolvido automaticamente ao banco, acrescentando as respetivas comissões e juros.

Benefícios das contas-ordenado

Além do descoberto autorizado, que, conforme já vimos acima, é a maior de todas, às contas-ordenado estão associados alguns benefícios que, para alguns, podem ser apetecíveis:

Isenção de algumas comissões, por exemplo, a comissão de manutenção de conta ou comissão de transferência bancária - que podem variar de banco para banco;

Bonificações noutros serviços, por exemplo, no spread do crédito habitação, do crédito pessoal ou uma taxa mais atrativa nas contas poupança.

"Não há bela sem senão"

As contas-ordenado podem ser verdadeiramente úteis, pois o descoberto autorizado pode, por exemplo, ajudar a enfrentar meses com despesas inesperadas. Contudo, importa ter consciência financeira e usar o plafond emprestado de forma ponderada. Recorde-se que não é uma oferta do seu banco, mas antes um empréstimo.

Quando se utiliza o descoberto autorizado, enquanto o saldo da conta estiver a negativo, são contabilizados juros, cuja taxa é semelhante às dos cartões de crédito, dependendo de cada banco. Os juros são cobrados no final de cada mês, em conjunto com comissões associadas e imposto do selo.

Além disso, qualquer valor que dê entrada na conta enquanto esta estiver a negativo é imediatamente retirado para pagar o capital utilizado. Numa situação de descuido ou desatenção, facilmente se pode chegar a uma espiral de endividamento e juros. No limite, se utilizar a totalidade do descoberto num mês, ao receber o vencimento ou a pensão ficará com a conta a zeros, conforme recorda a DECO PROTeste.

Tenha cuidado e, caso ache que tal pode acontecer consigo, talvez deva fixar como limite do descoberto autorizado um valor inferior ao seu rendimento mensal (por exemplo, metade ou 30%), assegurando que não tem margem para gastar tudo.

Conta-ordenado: ter ou não ter?

Efetivamente, se usada com responsabilidade, uma conta-ordenado pode ser útil e uma alternativa viável para as famílias. Contudo, de ressalvar a importância da consciência financeira e da gestão inteligente do dinheiro.

Caso ainda não tenha uma conta-ordenado, mas pretenda, procure contratar o produto bancário mais adequado às suas necessidades e limitações, reunindo as condições de diferentes bancos e comparado-as. Atente os seguintes pontos-chave, enumerados pela DECO PROTeste: