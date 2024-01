A Xiaomi acaba de apresentar a série Redmi Note 13 num evento de lançamento, em Banguecoque, na Tailândia. Esta nova série apresenta cinco dispositivos que elevam ainda mais a gama Redmi Note: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13. Vamos conhecer todas as novidades!

Com atualizações significativas ao nível do sistema de câmara, design, ecrã e processador, a série Redmi Note 13 continua a colmatar a lacuna entre os smartphones de gama média e os smarphones topos de gama, a preços competitivos.

Fotografia icónica: Redmi Note 13 Series

Concebida para responder a diversas necessidades fotográficas, a série Redmi Note 13 possui um sistema de câmara versátil e atualizado. Os modelos profissionais, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro, incluem uma câmara de resolução ultra-alta de 200MP com estabilização ótica da imagem (OIS), para captar fotografias com níveis de detalhe sem precedentes e proporcionar aos utilizadores uma experiência fotográfica de topo. Além disso, o zoom sem perdas de 2x/4x oferece grandes planos detalhados à distância e oferece a possibilidade de focar indivíduos em multidões, ou de fazer zoom na ação.

Estes sistemas de câmara avançados são suportados por um sensor grande de 1/1,4" e por um processamento de imagem melhorado, assegurando uma imagem de qualidade, mesmo em condições complexas e de pouca luz. A combinação deste sensor, uma abertura ultra-larga de f/1,65, e o píxel Tetra2 (tecnologia avançada de agrupamento de píxeis) permite obter imagens nítidas e brilhantes, mesmo em condições de fraca luminosidade, enquanto a objetiva 7P, com deposição de camadas atómicas (ALD), reduz os reflexos e o ghosting.

Já os modelos básicos, Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13, estão equipados com uma câmara principal de 108MP com zoom 3x, sem perdas, para proporcionar imagens estonteantes, com detalhes mais finos. Ambos os smartphones vêm ainda com uma vasta seleção de filtros filmCamera, para os utilizadores personalizarem as suas fotografias.

Com uma configuração de câmara tripla composta por uma câmara principal de 200MP ou 108MP, uma câmara ultra grande angular de 8MP e uma câmara macro de 2MP, e uma câmara selfie de 16MP, todos estes dispositivos são suportados pelo Xiaomi Imaging Engine. No geral, cada dispositivo oferece fotografia computacional de última geração e um poderoso processamento de imagem, tornando a série Redmi Note 13 uma excelente opção para captar imagens icónicas em qualquer oportunidade.

Excelente nitidez, ecrã AMOLED e taxa de atualização até 120Hz

A série Redmi Note 13 apresenta um design moderno e elegante, com molduras ultrafinas, para um aspeto e toque premium. O seu ecrã, de alta qualidade, proporciona uma experiência de utilização melhorada que promete envolvência.

O Redmi Note 13 Pro+ 5G e o Redmi Note 13 Pro 5G oferecem uma visualização ainda mais nítida, com um ecrã AMOLED de 1,5K e 1800 nits de brilho máximo. O Redmi Note 13 Pro, o Redmi Note 13 5G e o Redmi Note 13 apresentam um ecrã AMOLED FHD+ super nítido.

A utilização suave, fluida e sem atraso é assegurada em todos os dispositivos da série Redmi Note 13, tornando todas as experiências de visualização mais suaves, mais claras e mais agradáveis.

Para maior tranquilidade durante a visualização prolongada, os dispositivos da série Redmi Note 13 têm as certificações TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly, e incluem várias funcionalidades de proteção ocular, como o modo de leitura. Outras atualizações incluem a primeira adição à série de um sensor de impressões digitais no ecrã.

Durabilidade excecional

Com atualizações na engenharia e no design, a série Redmi Note 13 oferece durabilidade e resistência, para uma maior segurança em condições difíceis. Começa no ecrã, que introduz o vidro Corning® Gorilla® Glass Victus® no Redmi Note 13 Pro+ 5G e no Redmi Note 13 Pro 5G - outra estreia na série - para maior resistência a quedas acidentais e riscos. O ecrã foi também otimizado em toda a série para garantir uma resposta rápida e precisa ao toque, mesmo em situações de chuva.

Com uma estrutura atualizada combinada com uma certificação IP68 de resistência ao pó e à água, o Redmi Note 13 Pro+ 5G assegura a sua posição como o modelo estrela da série, enquanto os outros modelos também foram todos elevados para oferecer resistência IP54 ao pó e aos salpicos.

Potencie momentos icónicos com processadores avançados para um desempenho melhorado

A série Redmi Note 13 de elevado desempenho inclui alguns dos processadores mais potentes disponíveis, com baterias de longa duração, garantindo que os utilizadores podem desfrutar dos seus dispositivos durante todo o dia. Todos os modelos vêm com um carregador na caixa.

Para garantir qualidade no desempenho, um processador de 4nm foi introduzido pela primeira vez nos smartphones Redmi Note. O líder da série, o Redmi Note 13 Pro+ 5G, está equipado com um chipset MediaTek Dimensity 7200-Ultra, uma enorme bateria de 5.000mAh, e oferece o HyperCharge de 120W, líder do setor, carregando o Redmi Note a 100% em apenas 19 minutos.

Entretanto, o Redmi Note 13 Pro 5G está equipado com a bateria com a maior capacidade da série, com 5.100mAh, e é alimentado pela plataforma móvel Snapdragon® 7s Gen 2, enquanto o Redmi Note 13 Pro está equipado com um chipset MediaTek Helio G99-Ultra e uma bateria de 5.000mAh. Ambos oferecem carregamento turbo de 67 W, demorando 45 minutos a carregar até 100%6. Os modelos básicos também apresentam um desempenho que impressiona, com uma bateria de longa duração de 5.000 mAh5 e chipsets potentes.

Com atualizações e melhorias em toda a linha, a série Redmi Note 13 leva a adorada linha Redmi Note a novos patamares, permitindo que os utilizadores de smartphones em todo o mundo desfrutem de características de topo a preços acessíveis.

Preço e disponibilidade