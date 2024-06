Um novo smartphone Lumia pode estar a caminho… sim ainda em 2024

Foi um dos acontecimentos no mundo dos dispositivos móveis que mais marcou o mercado. Os dispositivos Lumia tinham uma grande margem de progressão, mas.... a Microsoft não entendeu que valia o esforço e acabou com o Windows Mobile. Vendeu o hardware e acabou com o sistema operativo. Contudo, há rumores de que a HMD Global estará a preparar o lançamento de um smartphone Android baseado no design clássico do Lumia 920.

Lembra-se dos brilhantes e coloridos smartphones Lumia da Nokia? Lembra-se também dos dias em que o Windows Phone estava a prosperar com as melhores câmaras e designs de smartphones do mercado?

Claro que se lembra, mas atente que estes equipamentos não vão voltar. No entanto, parece que o design clássico do Lumia pode estar a regressar muito em breve.

HMD Global puxa ícone da Lumia para atrair mercado Android

Uma nova fuga de informação revelou que a HMD Global, atual proprietária das marcas e patentes de smartphones da Nokia, está a trabalhar num novo dispositivo de gama média alta, com o nome de código "Skyline", que assume a forma de um Lumia 920 atualizado.

De acordo com a hipotética fuga de informação, o HMD Skyline contará com um ecrã FHD + AMOLED de 6,67 polegadas com leitor de impressão digital sob o display, 8 ou 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e será alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

O smartphone contará com uma configuração de câmara tripla na parte traseira, composta por um sensor principal de 108MP, sensor ultrawide de 8MP e lente macro de 2MP. Além disso, o equipamento vem também equipado com uma câmara frontal de 32MP para selfies.

O dispositivo será resistente à água e ao pó IP67, incluirá NFC para pagamentos sem fios e terá uma porta de áudio jack de 3,5 mm, tal como os antigos telemóveis Lumia.

Imagem do Lumia a puxar à saudade

A renderização, que escapou, revela que o telefone realmente se parecerá com um Lumia 900 modernizado para 2024, completo com um ecrã frontal total com uma moldura relativamente fina num chassi arredondado clássico que tornou a série Lumia 900 tão confortável de segurar. A fuga de informação sugere que o dispositivo estará disponível nas cores preto, azul, amarelo e rosa para combinar com a vibração original do Lumia.

Naturalmente, o dispositivo funcionará com o Android e diz-se que terá três anos de grandes atualizações do sistema operativo Android.

Em resumo:

Ecrã e resolução : AMOLED FHD+ 120Hz, PureDisplay HDR10+

: AMOLED FHD+ 120Hz, PureDisplay HDR10+ SoC : SD 7s Gen 2 SoC 4nm

: SD 7s Gen 2 SoC 4nm Câmaras : 108MP OIS + 8MP + 2MP / 32MP

: 108MP OIS + 8MP + 2MP / 32MP RAM e armazenamento : 8GB, 12GB + 256GB

: 8GB, 12GB + 256GB Sistema operativo : Android 14

: Android 14 Bateria : 4,900mAh + 33W

: 4,900mAh + 33W Cer tificados : IP67

: IP67 Conexões : BT 5.2, NFC, FPS on Display, Stereo Speakers, PureView, etc.

: BT 5.2, NFC, FPS on Display, Stereo Speakers, PureView, etc. Nome de código : HMD Tomcat

: HMD Tomcat Preços: 256GB ≈ 440 euros

Agora, embora possa parecer um Lumia por fora, não é claro se este dispositivo será realmente marcado como um smartphone Lumia, ou se a HMD Global vai optar por dar-lhe um novo nome, dado que a Microsoft provavelmente ainda possui a marca Lumia.

O que é certo é que a ideia é trazer ao mercado aquela imagem icónica e clássica do Lumia. De facto, foi uma era que deixou saudades!

Espera-se que a HMD Global revele o Skyline no final deste ano e diz-se que custará cerca de 500 euros.