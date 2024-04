O Google Maps ficou um pouco mais 3D e já todos podem usar em qualquer lado

Mesmo com muitas outras propostas, o Google Maps é para muitos a ferramenta de eleição no que toca a navegação. Com atualizações constantes, garante o melhor para os utilizadores em todas as situações. Uma novidade foi agora vista e traz o 3D aos mapas que o Google Maps oferece e estará acessível a todos.

A presença dos edifícios em 3D no Google Maps não é uma novidade. Esta capacidade vem sendo testada há algum tempo e até vários utilizadores têm já acesso, ainda que de forma controlada e limitada, num teste para ver a sua qualidade.

O cenário deverá mudar em breve, com uma alteração que foi detetada na mais recente versão de testes do Google Maps. Uma nova opção tornará mais simples a sua apresentação durante a atualização e com toda a informação útil que isso traz.

Esta é uma simples alteração que traz para a zona de definições um novo interruptor, que ativará ou desativará a apresentação dos edifícios em 3D nos mapas do Google Maps. Os utilizadores vão poder, a qualquer momento, ter esta presença garantida.

Assim, o controlo fica totalmente nas mãos dos utilizadores e, como em muitas outras situações, podem gerir este parâmetro. Até agora, os utilizadores tinham apenas uma camada do mapa com estes dados e que era mais complexa de ativar.

Importa destacar que a presença dos edifícios 3D no Google Maps não alterará em nada a perceção dos mapas. Estes vão ser transparentes e visíveis apenas para ajudar o utilizador a ter uma percepção maior do espaço e do que está à sua volta nos mapas.

Com esta novidade, a Google mostra que continua a desenvolver o seu serviço de mapas e a sua interface. É uma opção mínima, mas que muda completamente o que os utilizadores podem usar e ter acesso a qualquer momento, tornado a sua utilização ainda mais rica.