Xiaomi vai acabar com uma das funcionalidades mais interessantes do HyperOS e da MIUI

As novas regras da Europa estão a chegar a áreas que não se pensava, como a Xiaomi descobriu agora. Uma das mais interessantes funcionalidades que a empresa criou para o HyperOS e para a MIUI vai agora desaparecer, graças à DMA. Descubra assim o que desaparecerá destes smartphones.

Xiaomi acaba com uma das melhores funcionalidades

A Xiaomi tem por hábito dar aos utilizadores dos seus smartphones algumas caraterísticas que são únicas. Desta forma consegue cativar os utilizadores, ao mesmo tempo que torna os seus sistemas, tanto o HyperOS como a MIUI, mais apelativos e interessantes.

Uma dessas funcionalidades era a possibilidade de ter vídeos do YouTube e de outras plataformas a tocar em fundo, sem qualquer software adicional. Este é um pedido que há muito que é pedido no Android, mas que todos os anos acaba por ficar fora da lista de novidades da Google.

HyperOS e MIUI perdem vídeo em segundo plano

Foi a própria Xiaomi que revelou no seu canal do Telegram que em breve esta funcionalidade será desativada dos smartphone. Tudo acontecerá com uma atualização que irá ser lançada e que terá um impacto imediato para os utilizadores.

Do que é referido, esta mudança surge "devido aos requisitos de conformidade". Assim, foi removida "a função 'Reproduzir som de vídeo com o ecrã desligado' no recurso da caixa de ferramentas de vídeo e a função 'Desligar ecrã' no recurso de caixa de ferramentas do jogo".

Desaparece graças à DMA e às regras da Europa

A Xiaomi também revelou a lista de equipamentos e de versões da MIUI e do HyperOS que têm a função removida, com uma simples atualização OTA. A lista mostra as versões mais recentes destes sistemas operativos, que estão ou já presentes nos equipamentos ou a chegar brevemente a novos.

Esta é sem qualquer dúvida uma perda para os utilizadores dos smartphones da Xiaomi. Certamente que existem alternativas, mas será mais uma app que terá de estar a correr no smartphone ou, como no caso do YouTube, recorrer a uma subscrição Premium paga.