Fotos do WhatsApp duplicadas na galeria com o iOS 17.4. Veja como resolver o problema

A semana acordou com um novo "bug" no WhatsApp, a correr no iOS 17.4. Segundo alguns utilizadores, as fotografias enviadas para si através do WhatsApp são guardadas em duplicado na galeria. Qualquer ficheiro de fotografia que receba numa conversa aparecerá duas vezes. Mas isso tem resolução!

Este bug não atinge todos os utilizadores do WhatsApp no iOS porque muitos não estão a descarregar as fotografias na galeria do iOS. O erro acontece quando o utilizador define que todas as imagens das conversas são guardadas automaticamente na app Fotografias do iOS.

Dito isto, importa referir que este comportamento só acontece a quem já atualizou o iPhone para a versão iOS 17.4. Além disso, como a Apple estará já a preparar o iOS 17.4.1 e a Meta está igualmente a atualizar a sua versão do WhatsApp para o sistema operativo da Apple, o bug poderá desaparecer ainda esta semana.

Mas como resolver o problema a quem o tem?

Bom, a solução temporária para este problema passa pela opção do WhatsApp que talvez não conheça e que pode ajudá-lo a poupar muito espaço no seu armazenamento interno.

Abre a aplicação do WhatsApp ;

; Vá a Definições ;

; Clique em Conversas ;

; Desative a opção Guardar no rolo da câmara.

Este rodo da câmara mais não é que o armazenamento das imagens que tem na app Fotografias. Feito isto, as imagens das suas conversas não são armazenadas neste rolo, mas ficam nas próprias conversas (que podem ter cópia de segurança no iCloud).

Portanto, devido a um bug no iOS 17.4, estas são guardadas em duplicado, como nos foi reportado por alguns dos nossos leitores.

Outra solução é eliminar ficheiros duplicados a partir da própria aplicação Fotografias.

Abra a app Fotografias ;

; Vá a Álbuns ;

; Agora procure a opção Duplicados.

Segundo algumas informações, o erro não afeta apenas a última geração do iPhone. Há testemunhos do iPhone 11 até ao mais recente. O causador, não se sabe quem é, pode ser o próprio iOS, como pode ser a app do WhatsApp que ainda necessite de ser afinada.