Porque é que os AirTags fazem barulho?

É verdade que os AirTags passaram a fazer parte da bagagem, das chaves, da carteira, dos objetos deixados nos carros, da coleira da cadela, da bicicleta e de vários outros items que podem ser perdidos, roubados ou desviados. Contudo, o pequeno localizador de objetos da Apple pode, por vezes, ser irritante porque faz barulho. Aqui estão todas as razões pelas quais está a apitar e como o parar.

Os AirTags fazem barulho?

Sim, os AirTags emitem um sinal sonoro. Mas há sempre uma razão. Eles não tocam periodicamente só por tocar.

Na maior parte das vezes, o ruído que um AirTag faz é desencadeado pelo utilizador. Por isso, se quiser esconder um na sua bicicleta, etc., como forma de localizar o objeto se este for roubado, pode fazê-lo.

Dito isto, a Apple também incluiu funcionalidades que dificultam a utilização do AirTag por parte de pessoas estranhas para perseguir as vítimas. Como consequência, o dispositivo não é muito adequado para localizar objetos roubados. E isso não é um acidente - é bastante claro que a Apple não quer que use o seu AirTag dessa maneira.

Aliás, como demos a conhecer, um homem utilizou um AirTag para encontrar a sua scooter roubada e foi violentamente agredido pelos ladrões, ou então aquele caso de um americano que usou um AirTag para encontrar o seu veículo roubado, mas confronto terminou numa morte.

Por que razão os AirTags fazem barulho?

Existem quatro situações em que os AirTags fazem barulho.

1. Durante a configuração

Qualquer utilizador da etiqueta localizadora da Apple deve saber que o dispositivo emite um sinal sonoro quando o está a configurar inicialmente. E emite um sinal sonoro para o informar de que está ligado ao iPhone pela primeira vez, mostrando que a configuração foi bem sucedida.

2. Quando está a tentar encontrá-los

Mais tarde, se perder o objeto ao qual o AirTag está ligado, pode utilizar a aplicação Encontrar para fazer com que o tag emita um som para que o possa encontrar. Este som ativado manualmente é bastante alto - destina-se a ajudá-lo a localizar o objeto a partir do outro lado da casa.

3. Se estiverem a ser utilizadas para perseguir alguém

A terceira forma de os AirTags fazerem barulho está fora do seu controlo. O localizador emite um alarme sonoro se detetar que está a ser utilizado para perseguir alguém.

O dispositivo da Apple mantém uma lista dos dispositivos Bluetooth que se encontram nas proximidades. Se continuar a seguir um dispositivo que não seja o seu proprietário durante tempo suficiente e o proprietário nunca estiver por perto, o localizador começa a emitir um sinal sonoro. E envia uma notificação de aviso para o iPhone da pessoa que está a ser perseguida.

4. Se a pessoa se perder

Além disso, mesmo que a etiqueta do localizador não esteja a seguir alguém, começará a emitir um sinal sonoro sempre que for movida se estiver fora de contacto com o iPhone durante um período de tempo suficiente.

Assim, ao fim de algum tempo, a pessoa que roubar a sua bicicleta será notificada de que existe um AirTag escondido algures. A Apple não diz quanto tempo decorre entre o início do alerta sonoro e a sua ativação, mas é certamente de pelo menos algumas horas.

Como posso impedir o AirTag de fazer barulho?

Se encontrar um AirTag que não é seu e que está a fazer barulho, pode estar a persegui-lo. Isto é especialmente verdade se tiver recebido um alerta no iPhone a avisá-lo da etiqueta.

É um problema que tem de resolver imediatamente. Isso pode incluir notificar a polícia. Leve-lhes o AirTag - a Apple ajudará a polícia a encontrar o proprietário/perseguidor. E o simples facto de localizar alguém eletronicamente sem o seu conhecimento é um crime na maioria dos locais.

Uma solução a curto prazo para impedir que um AirTag faça barulho é remover a bateria:

Prima o lado em aço inoxidável polido do AirTag e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até a tampa parar de rodar;

Retire a tampa e a bateria.

Mas um AirTag que apita não tem de ser algo assustador. Pode estar ligado a um conjunto de chaves perdido.

Pode utilizar o iPhone para obter algumas informações sobre o proprietário da etiqueta localizadora, o que poderá ajudá-lo a identificá-lo.

Mantenha a parte superior do seu iPhone ou Android compatível com NFC perto do lado branco do AirTag até aparecer uma notificação;

perto do lado branco do AirTag até aparecer uma notificação; Toque na notificação. Isto abre um site que fornece informações sobre o AirTag, incluindo o número de série e os últimos quatro dígitos do número de telefone da pessoa que o registou;

da pessoa que o registou; Se o proprietário tiver marcado o AirTag como perdido, poderá ver uma mensagem com informações de contacto;

Devolva as chaves para os deixar felizes... e para que o AirTag deixe de fazer barulho.

É possível modificar fisicamente um AirTag para que deixe permanentemente de fazer barulho. Embora isto torne o localizador mais útil para encontrar ladrões, a mesma tática torna o dispositivo mais útil para os perseguidores. E nós não queremos saber nada disso!

Durante quanto tempo é que o AirTag emite som?

Se perder o objeto ao qual o AirTag está ligado, pode utilizar a aplicação Encontrar no seu iPhone para desencadear um ruído no localizador. Este ruído é bastante alto, mas dura apenas alguns segundos. É possível que tenha de ativar o alarme várias vezes para encontrar a etiqueta do localizador. Eu costumo fazê-lo.

Quanto ao ruído que o AirTag emite quando suspeita que está a ser utilizado para perseguir alguém, ou está simplesmente perdido, esses alertas nunca param. O AirTag continua a emitir o som até ser devolvido ao seu proprietário ou ser desativado.

Por isso, se estiver a pensar durante quanto tempo o seu AirTag perdido continuará a emitir um som, pode ser até a bateria acabar.

Em resumo...

É evidente que a Apple pensou muito no design dos AirTags para que façam barulho quando necessário, mas sejam silenciosos no resto do tempo.

É verdade que o AirTag talvez não seja suficientemente silencioso para satisfazer completamente as pessoas que pretendem utilizá-lo para localizar os seus objetos roubados, mas a Apple teve de fazer tudo o que estava ao seu alcance para impedir os perseguidores assustadores. Tente lembrar-se que a sua bicicleta roubada não é uma tragédia tão grande como uma ex-namorada assassinada.

E se seguir um AirTag que apita até às chaves de alguém, utilize as instruções que dei acima para devolver o objeto perdido. Mas, mais importante ainda, se encontrar um escondido algures nos seus pertences, leve-o a sério.