Office 2024 para Mac estará disponível como compra única

A Microsoft quer "empurrar" os utilizadores do Office para um modelo de assinatura, por forma a ter um controlo maior sobre quem usa e como usa o seu software. No entanto, a empresa fez saber que existirá também um "office 2024 de compra única", apenas não será tão completo como o de assinatura. Para Mac estará disponível então uma versão de compra única. E quanto às "limitações" de ferramentas?

Microsoft 365 receberá nova versão do Office 2024

Enquanto a Microsoft promove fortemente as assinaturas do Office 365, até agora a empresa manteve a opção de compras únicas de novas edições – e confirmou que isso também estará disponível para o Office 2024 para Mac.

Bom, isto é uma boa notícia, assim como o preço. Segundo informações, o valor da suite permanecerá inalterado em relação ao Office 2021 para Mac.

Conforme foi já referido, a empresa de software lançou uma publicação recente no blog descrevendo a oferta de uma versão não-365 do Office para organizações que não podem usar um dispositivo sempre online.

Sabemos que alguns clientes têm cenários de nicho, mas importantes, que requerem um canal de manutenção verdadeiramente a longo prazo: dispositivos regulamentados que não podem aceitar atualizações de funcionalidades durante anos a fio, dispositivos de controlo de processos no local de fabrico que não estão ligados à Internet e sistemas especializados, como equipamento de testes médicos, que executam aplicações incorporadas que têm de permanecer bloqueadas no tempo. Para estes casos especiais, a Microsoft continua a oferecer e a suportar o Canal de Manutenção a Longo Prazo (LTSC) do Office. Hoje temos o prazer de anunciar que a pré-visualização comercial da próxima versão do Office LTSC - Office LTSC 2024 - terá início no próximo mês, com a disponibilidade geral a seguir no final deste ano.

Disse a Microsoft no seu site.

Mais adiante, no entanto, foi confirmado que uma opção de compra única também continuará a ser disponibilizada para consumidores.

Também estamos a planear lançar uma nova versão do Office no local para os consumidores ainda este ano: Office 2024. O Office 2024 também será suportado durante cinco anos com o modelo tradicional de "compra única". Não planeamos alterar o preço destes produtos na altura do lançamento. Anunciaremos mais pormenores sobre as novas funcionalidades incluídas no Office 2024 mais perto da disponibilidade geral.

A referência ao suporte de cinco anos não significa que a suite deixará de funcionar após esse tempo, mas sim que a empresa garante apenas dar suporte ao software durante esse período. Isso pode significar, por exemplo, que esse modelo do Office 2024 não será mais atualizado para manter a compatibilidade com futuras versões do macOS após 2029.

A versão atual (Office Casa e Estudantes 2021 - compra única para PC ou Mac) custa 149,00 €, e a Microsoft diz que não tem planos de aumentar o preço, mas não vai tão longe quanto a garantir que isso não mudará.