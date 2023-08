O Tempo de Ecrã é uma das funcionalidades que a Apple trouxe ao iOS para garantir que os mais jovens não excedem a sua utilização. Este pode ser controlado remotamente e aqui sabe-se que existe um problema. As configurações desaparecem de forma aleatória, mas a Apple já reconheceu o problema.

iOS tem uma falha no Tempo de Ecrã

Tem sido reportado por muitos utilizadores que o Tempo de Ecrã tem uma falha. Esta está nos dispositivos dos pais, que remotamente podem controlar as definições aplicadas nos equipamentos dos seus filhos ou de outros menores que controlam.

Do que é descrito, estas definições depois de aplicadas parecem ficar permanentes, mas acabam por desaparecer. Assim, todo o controlo que se pensa estar aplicado acaba por que não existir. Os utilizadores mais novos ficam sem qualquer limite nas horas em que não podem usar o iPhone, o iPad ou o iPod.

Estamos cientes de que alguns utilizadores podem estar a enfrentar um problema em que as configurações do tempo de ecrã são redefinidas inesperadamente. Levamos esses relatórios muito a sério e estamos, e continuaremos, a fazer atualizações para melhorar a situação

Apple já reconheceu este seu problema

Este problema foi relatado agora pelo O Wall Street Journal, que relata que o problema ainda existe nos lançamentos do iOS após o mês de maio, incluindo a versão beta do iOS 17. A Apple foi contactada e reconheceu o problema que está presente no seu sistema operativo.

Esta situação já deveria ter sido resolvida pela Apple, até porque os utilizadores estão cientes da falha há vários meses. A criadora do iPhone já terá até criado uma correção que aplicou no iOS 16.5, sem que tivesse o impacto esperado, como se pode ver.

Solução não oficial para o problema

Por agora, porque as definições não podem ser aplicadas remotamente, a solução, não oficial, acaba por ser simples. Os utilizadores devem aplicar nos dispositivos que querem controlar as configurações, ficando assim permanentes e a serem respeitadas.

Esta situação deverá ser resolvida em breve pela Apple, para assim ter o Tempo de Ecrã a funcionar de forma correta. A empresa já antes tentou fazê-lo, o que deixou alguma preocupação aos utilizadores, visto que não funcionou como pretendido.