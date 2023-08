A Google parece ter acelerado o ritmo de desenvolvimento do Android Auto, com várias novidades. Este sistema de interligação entre o automóvel e o sistema operativo da Google tem evoluído e melhorado. Agora chegou mais uma versão, com algumas novidades importantes para os utilizadores.

É claro que há uma nova aposta da Google no Android Auto. Este sistema tem evoluído e melhorado, ainda que a um ritmo que muitos esperavam que fosse mais elevado. O Coolwalk é uma realidade, mas ainda não está acessível a todos os utilizadores.

A mais recente versão foi agora libertada pela Google para a Play Store, de onde pode ser feita já a atualização. Esta versão dá continuidade a todo o trabalho que vem sendo a ser realizado e apresenta até algumas melhorias, que na verdade eram esperadas. Em poucas semanas passou da versão beta para a de produção.

Assim, podemos ver na versão 10.1 o novo design do assistente Google, que agora tem um aspeto mais moderno e semelhante ao que podemos ver nos telemóveis. Além disso, temos a correção do erro do Google Maps, que levava a que a app ficasse aberta ao ligar o smartphone do carro. Além disso, o Google também corrigiu outros bugs que não especificou.

Ao mesmo tempo, ficam de fora melhorias a interface Coolwalk, o novo modo claro e a interface Material You nas configurações. Estas estão a chegar de forma lenta aos utilizadores, sempre com o máximo de cuidado a ser aplicado pela Google no Android Auto.

Quem quiser instalar a nova versão do Android Auto encontra já esta versão na Play Store. Quem não tiver ainda acesso a esta versão, pode encontrá-la nos habituais sites dedicados a disponibilizar as novas versões das apps do sistema da Google.

Esta versão é mais um passo de gigante da Google para manter a sua interface dedicada aos carros. O Android Auto tem ganho tração na indústria e é uma das soluções mais usadas para interligar o smartphone ao automóvel, com acesso a todos os serviços essenciais para ajudar na condução.