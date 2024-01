Estes são os smartphones da Samsung que vão receber primeiro a One UI 6.1

A chegada na passada semana do Galaxy S24 trouxe muitas novidades para os smartphones da Samsung. Para além de vários novos modelos para esta família, a gigante Coreana revelou ainda uma nova versão do Android. A One UI 6,1 está presente e com um lote de novidades. Descubra agora quais os primeiros smartphones que vão receber esta atualização.

Os primeiros smartphones a receber a One UI 6.1

Desde que a Google revelou o Android 14 que a Samsung preparou esta nova versão para os seus smartphones. As atualizações depressa começaram a chegar aos diferentes equipamentos e têm sido constantes os novos smartphones que recebem esta atualização, com a One UI 6.

Claro que a marca não abrandou os desenvolvimentos e a One UI 6.1 é agora uma realidade com muitas novidades que vimos surgir no Galaxy S24. Estas preparam a chegada IA para os smartphones e, tal como prometido pela Samsung, vão em breve chegar a mais smartphones. Estes são os que a marca confirmou agora serem os primeiros a receber.

Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Android 14 e IA são as novidades da Samsung

Como referido e mostrado na apresentação do Galaxy S24, a Samsung aposta de forma total em trazer a IA para os seus smartphones. Este modelo será o primeiro a ter acesso a estas novidades, estando preparado para lidar com todos os requisitos que estão associados.

Uma vez que estas capacidades de IA vão estar na One UI 6.1, os smartphones que a receberem vão também ter acesso direto. Importa destacar que dados os requisitos, provavelmente nem todas vão estar disponíveis para todos os modelos da Samsung que estiverem contemplados.

Estes são os primeiros smartphones da Samsung que primeiro vão ter acesso a estas novidades. A One UI 6.1 será depois alargada para mais modelos e assim ser distribuída por todos os modelos que foram selecionados para ter acesso a esta atualização da marca, que continua baseada no Android 14.