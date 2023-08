Google quer tornar a leitura de códigos QR muito mais simples no Android

Tal como fez com outras funcionalidades, também a leitura dos códigos QR parecem estar a receber uma melhoria grande da Google em breve. Esta é uma forma que muitos usam para aceder a informação e agora, em breve, será muito mais simples a leitura de códigos QR no Android.

Já todos nos habituámos a abrir a app da câmara de um smartphone Android e apontar para um código QR. Esta é a forma mais simples de aceder a alguma informação padronizada e que é pública para um lote de utilizadores.

O que nem sempre acontece de forma perfeita é mesmo esta leitura, muito por culpa do zoom ou da distância a que este código está. Isso será resolvido em breve, fruto de uma mudança importante que a gigante das pesquisas está a preparar.

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9