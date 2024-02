Android: Vai ser muito mais simples apagar contas das apps que remover da Play Store

As apps são em muitos casos o centro do ecossistema Android e a Google tem aproveitado isso. Mais que abrir o sistema para explorar mais as suas funcionalidades, tem procurando dar-lhes alguns extras para as tornar mais adaptadas aos utilizadores. Isso volta a acontecer agora com uma nova opção a chegar em breve à Play Store para gerir as contas criadas em cada app ou serviço.

Mais simples apagar contas das apps no Android

Para muitas das apps presentes na Play Store do Android é necessário criar uma conta. Só desta forma é possível obter o máximo e ter acesso a todas as funcionalidades presentes. Isso, por norma, leva a que estas estejam associadas de forma permanente e numa gestão automática.

Claro que estas contas são úteis enquanto as apps são usadas, acabando por ficar esquecidas mais tarde, quando as apps são removidas. Isso mudará em breve, com uma novidade que a Google preparou para a Play Store, para dar ainda maior controlo aos utilizadores.

A nova opção presente dará aos utilizadores a possibilidade de requerer que a sua conta seja eliminada de forma permanente. Estará presente um link para encaminhar os utilizadores para o ponto em que podem apagar os seus dados dos serviços e das apps.

Um link na descrição da Play Store muda tudo

Desde abril do ano passado que a Google pede aos criadores de apps que incluam um link para a exclusão de contas como parte das informações de segurança dos dados. Este é obrigatório para atualizações de apps e novas propostas desde 7 de dezembro de 2023, mas só agora passou a ser visível este extra na Play Store do Android.

Assim, e como resultado desta mudança, os utilizadores do Android passam a ter mais esta ferramenta para gerir os seus dados. Deixam de ter de reinstalar as apps para algo tão simples como remover uma conta ou apagar os seus dados de um serviço, algo que deveria acontecer naturalmente.

Com esta mudança, fica mais simples toda esta gestão e a Google mostra estar atenta ao que os utilizadores necessitam no Android. Parece algo simples e lógico, mas que só agora aparece na Play Store para ajudar a usar as apps.