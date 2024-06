Microsoft torna ainda mais simples enviar ficheiros do Windows para o Android

Ainda que se foque no Windows e nas suas apps, a Microsoft não esquece a integração com os restantes sistemas. O Android tem beneficiado desta aposta e agora volta a receber uma forma de se integrar com o sistema da Microsoft. Em breve todos vão ver como será ainda mais simples a partilha de ficheiros do Windows para o Android.

Simples enviar ficheiros do Windows para Android

Existem muitas formas de enviar e receber ficheiros entre PCs e smartphones Android. O Quick Share do Google, por exemplo, permite aos utilizadores partilhar ficheiros rapidamente por wireless do smartphone para o PC. Agora, a Microsoft apresentou uma nova forma de facilitar ainda mais este envio de ficheiros.

A Microsoft anunciou agora uma atualização para o canal beta do Windows 11. Os utilizadores membros do programa Insider vão ter acesso a um novo ícone para pesquisa de “O meu telefone” no Windows Share ao compartilhar conteúdo. Ao clicar neste ícone, poderão enviar o conteúdo sem esforço para os smartphones Android.

Como a Microsoft refere no seu blog, só terá este novo ícone presente quem tiver o smartphone e o PC emparelhados. Para fazer isso, precisará de usar a app Link to Windows no Android e a app Phone Link no PC. Assim que estas etapas forem realizadas, o ícone aparecerá no recurso de partilha rápida do Windows 11.

Microsoft continua a apostar nesta partilha

Embora esse recurso esteja disponível apenas para quem usa as versões beta por agora, o facto de estar disponível neste canal sugere que poderá estar disponível para todos num futuro próximo. Bastará que a Microsoft atinja o patamar de qualidade desejado e rapidamente este se tornará padrão.

Esta atualização também adiciona outros novos recursos ao Windows 11. Falamos de listas iniciais para apps fixados no menu Iniciar e mais controlo sobre as imagens apresentadas pelo Windows Spotlight. Ao mesmo tempo, corrige alguns bugs e falhas que foram, entretanto, detetados e que necessitavam de ser resolvidos.

Tornar o processo de partilha de ficheiros mais rápido e fácil será um grande benefício para todos os utilizadores. Deixam de ter de usar apps de terceiros ou recorrer a passos que por vezes se tornam complicados de realizar. Assim, e como se espera, a integração entre o Windows e o Android acontece de forma natural e rápida.