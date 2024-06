Nave espacial Starliner da Boeing já apresentou 5 fugas de hélio

O voo histórico que representou o início dos serviços da Boeing sob um contrato multimilionário com a NASA para transportar astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS) não parece estar de boa saúde. Depois de vários problemas detetados, o regresso dos passageiros para casa está ainda sob avaliação da NASA.

NASA avalia os problemas na nave Starliner da Boeing

Após literalmente anos de atrasos, a Boeing enviou finalmente astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo da sua nave Starliner na semana passada.

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams deverão regressar à Terra e concluir o voo de demonstração com tripulação nos próximos dias.

Entretanto, a NASA e a Boeing estão a analisar mais de perto o sistema de propulsão da Starliner, que já registou um total de cinco fugas de hélio.

Mesmo antes do lançamento bem sucedido, a NASA e a Boeing tinham conhecimento de uma fuga de hélio persistente. No mês passado, a NASA adiou brevemente a missão para a investigar, depois de um outro atraso para substituir uma válvula do foguetão. No entanto, o veículo desenvolveu mais duas fugas durante o voo e, de acordo com a recente atualização da NASA sobre a missão, surgiram mais duas enquanto a Starliner estava estacionada na ISS.

A NASA disse anteriormente que dois dos vazamentos foram selados, mas o aparecimento de mais sugere que não será uma solução simples.

A agência espacial norte-americana decidiu permitir o lançamento da Starliner com a fuga porque a taxa de perda de hélio era extremamente lenta.

Podemos lidar com esta fuga em particular se a taxa de fuga aumentasse até 100 vezes.

Disse Steve Stich, da NASA, na altura.

O hélio é um átomo minúsculo, o que o torna difícil de conter. Não é raro que o hélio se escape através de válvulas noutras naves espaciais, mas o gás inerte não representa um perigo direto.

O hélio é necessário para aumentar a rigidez dos tanques de combustível e pressurizar o sistema de modo a que o combustível esteja disponível para os motores sempre que estes precisem de disparar.

Enquanto a Starliner está na ISS, a tripulação fechou temporariamente os coletores de hélio para estancar as fugas. No entanto, terão de ser reabertos para a partida e a reentrada. A NASA não está preocupada com isso de momento. De acordo com a agência, serão necessárias apenas dez horas de voo para levar a tripulação de volta à Terra e, mesmo com as fugas, a Starliner tem cerca de 70 horas de operações de voo.

A NASA anunciou há alguns dias que a missão seria prolongada, fazendo regressar Wilmore e Williams à Terra não antes de 18 de junho. Isso dará tempo à NASA e à Boeing para analisarem em pormenor os problemas que surgiram durante o voo de lançamento da Starliner.

Para além das novas fugas, a nave espacial demorou mais de uma hora a atracar na estação devido a falhas nos propulsores, e um dos seus propulsores RCS tem-se mostrado instável. No entanto, é pouco provável que tudo isto esteja relacionado com as fugas de hélio.

Após esta missão, a Starliner está teoricamente aprovada para transportar astronautas de e para a ISS para rotações regulares da tripulação.

A Boeing seria o segundo veículo com certificação humana para o Programa de Tripulação Comercial da NASA, depois da SpaceX Crew Dragon, que iniciou voos tripulados em 2020. A NASA poderá exigir que a Boeing efetue algumas correções antes de a Starliner voltar a voar, para que a tripulação não tenha de se preocupar com fugas na canalização.