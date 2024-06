Dominios.pt: novidades em servidores Linux de alto desempenho

A Dominios.pt, líder em serviços de registo de domínios, alojamento web e soluções cloud em Portugal, acaba de introduzir novidades na sua gama de Servidores Dedicados Linux com foco em alto desempenho, flexibilidade e inovação.

Hardware de Última Geração

Com hardware de última geração, os Servidores Dedicados Linux da Dominios.pt destacam-se pelas seguintes características:

Processadores Intel Xeon Gold 6126, 6128, 6144 e 6230

Memória RAM DDR4 ECC de até 256GB

Armazenamento SSD ou NVMe de até 4TB

Controlador RAID para proteção de dados

Rede Gigabit Ethernet

Flexibilidade e Escalabilidade

A Dominios.pt oferece uma ampla gama de planos de Servidores Dedicados Linux para atender às necessidades de diversos perfis de clientes. Os clientes podem escolher entre diferentes configurações de CPU, RAM, armazenamento e sistemas operativos, incluindo Ubuntu 22, Debian 11, Alma Linux 8 e CentOS Stream 9. Além disso, os servidores podem ser facilmente escalados para corresponder às necessidades crescentes do seu negócio. Assim, poderá aumentar a capacidade do seu servidor conforme o crescimento do seu negócio sem precisar investir em novos equipamentos.

Controlo Total e Segurança Robusta

Com os Servidores Dedicados Linux da Dominios.pt, os clientes têm controlo total sobre os seus servidores, podendo instalar e configurar qualquer software que necessitem. Além disso, os servidores contam com recursos de segurança robustos para proteger os seus dados contra acessos não autorizados. Destaque para as seguintes características a este nível:

Acesso root completo : Permitem instalar e configurar qualquer software que necessite para as suas aplicações.

: Permitem instalar e configurar qualquer software que necessite para as suas aplicações. Segurança robusta : Firewall avançado, proteção contra DDoS e outras medidas de segurança para proteger os seus dados contra acessos não autorizados.

: Firewall avançado, proteção contra DDoS e outras medidas de segurança para proteger os seus dados contra acessos não autorizados. Monitorização 24/7: Permitem monitorizar o desempenho e a segurança do seu servidor em tempo real.

Suporte Técnico Premium 24/7

A Dominios.pt oferece suporte técnico premium 24/7 ilimitado a todos os seus clientes (best effort) para problemas relacionados com hardware, falhas de conectividade e de energia.

Alto Desempenho

O alto Desempenho dos Servidores Dedicados Linux da Dominios.pt está, entre outros aspetos, intrinsecamente ligado a:

Processadores Intel Xeon Gold de última geração Garantem alta velocidade e capacidade de processamento para as suas aplicações mais exigentes.

Memória RAM DDR4 ECC de até 256GB Multitarefa sem lentidão e com desempenho otimizado para bases de dados e aplicações web complexas.

Armazenamento SSD ou NVMe de até 4TB Acesso rápido a dados e inicialização instantânea do sistema, ideal para aplicações que exigem baixo tempo de latência.



Datacenter Nacional com Energia Verde

Os Servidores Dedicados Linux da Dominios.pt estão alojados em Datacenter nacional próprio da Dominios.pt, abastecido por energia verde (solar) e equipado com hardware de última geração, incluindo discos SSD ou NVMe para garantir o máximo desempenho e confiabilidade. Apresenta uma localização estratégica em Portugal contribuindo para uma baixa latência e alta disponibilidade para os seus clientes em Portugal e na Europa.

Os Servidores Dedicados Linux da Dominios.pt são uma ótima opção para empresas que procuram um servidor de alto desempenho, flexível, seguro e ecologicamente responsável. Com Datacenter nacional, hardware de última geração, suporte técnico premium 24/7 e compromisso com a sustentabilidade ambiental através da utilização de energia verde, na Dominios.pt encontrará a solução ideal para as suas necessidades de negócio.

A Dominios.pt disponibiliza diferentes planos de Servidores Dedicados Linux, com preços a partir de 55€ por mês. Os planos variam em termos de CPU, RAM, armazenamento e tráfego.