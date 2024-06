Europa corta amarras com a SpaceX e anuncia data de lançamento do foguetão Ariane 6

A desativação do Ariane 5 no início de 2023 deixou a Europa sem acesso a espaço de carga pesada. Para colmatar esta carência, e enquanto era desenvolvido o próximo Ariane, a ESA contratou foguetões Falcon 9 para os lançamentos dos satélites estratégicos Euclid e Galileo. Agora o poderoso Ariane 6 está pronto para ser lançado e já tem data fixada.

Ariane 6 sucede a Ariane 5

A seca de lançamentos na Europa está prestes a terminar. Josef Aschbacher, diretor da Agência Espacial Europeia (ESA), anunciou hoje a data de lançamento do novo foguetão. O poderoso Ariane 6 vai estrear-se com quatro anos de atraso já no próximo dia 9 de julho. Com os testes em terra do lançador já bem avançados, a ESA e o fabricante francês ArianeGroup enfrentam a reta final da campanha de lançamento.

Se não houver mais atrasos, o foguetão de carga pesada que substituirá o Ariane 5 deverá descolar do porto espacial europeu na Guiana Francesa na segunda terça-feira de julho.

O Ariane 6 atualiza várias tecnologias dos anos 90 que forçaram a retirada do seu antecessor, nomeadamente em termos de custo, flexibilidade e eficiência.

Na verdade, continua a ser um foguetão de carga pesada de duas fases, mas pode ser configurado em duas versões (Ariane 62 e Ariane 64) que diferem no número de impulsionadores laterais de foguetões sólidos (dois ou quatro), consoante as necessidades de lançamento.

A segunda fase, alimentada criogénicamente como a primeira, pode ser reativada em voo, permitindo múltiplas missões para diferentes órbitas num único lançamento.

Cortar a dependência da SpaceX

A retirada de serviço do Ariane 5 no início de 2023 deixou a Europa sem acesso a espaço de carga pesada, obrigando a ESA a contratar os foguetões Falcon 9 da SpaceX para os lançamentos do telescópio espacial Euclid e de quatro satélites estratégicos Galileo.

Para piorar a situação, a interrupção do lançamento do Ariane coincidiu com a retirada temporária dos foguetões Vega e Vega C devido a várias falhas consecutivas, algumas delas verdadeiramente embaraçosas para o fabricante italiano Avio. Um Falcon 9 também salvou a missão europeia EarthCARE planeada para um Vega-C. O veto da Soyuz russa deixou a SpaceX como única opção.

Esta dependência parece estar a chegar ao fim. Estão previstas 30 missões para o foguetão Ariane 6. Não é um foguetão reutilizável, mas restaura a capacidade de acesso da Europa ao espaço.