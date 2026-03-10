WhatsApp prepara uma mudança para breve que todos os utilizadores devem adorar

O WhatsApp não está a mudar apenas o design no iOS. A aplicação de mensagens mais popular do mundo também foi redesenhada no Android, com uma nova interface numa das suas secções mais utilizadas. É uma mudança subtil que certamente muitos vão gostar muito e até adorar.

WhatsApp prepara uma mudança para breve

Conforme revelado pelo WABetaInfo, uma fonte líder em fugas de informação e notícias sobre a aplicação, o WhatsApp está a mudar o design das bolhas de chat no Android. A partir de hoje, terão uma estética mais minimalista com cantos arredondados. Além disso, as fotografias e vídeos enviados através do chat deixarão de ter o formato característico de balão de fala; terão agora também um design mais arredondado.

O site mencionado afirma que este novo design cria uma estética mais moderna e atraente para as mensagens do WhatsApp, além de tornar a interface geral mais limpa. No entanto, esta nova estética pode não agradar a quem prefere uma opção mais tradicional.

Esta mudança chegará à aplicação WhatsApp para Android e, por enquanto, está apenas disponível para utilizadores com a versão beta. A previsão é que seja implementada para todas as contas nas próximas semanas. No entanto, se quiser experimentá-la o quanto antes, pode inscrever-se no programa beta seguindo estes passos.

Interface no Android e iOS com mudanças

Aceder à Google Play Store e procurar pela aplicação WhatsApp. A seguir, aceder à página da aplicação e procurar a opção para participar no programa beta. Caso existam vagas disponíveis, irá aparecer um botão para que se possa inscrever no programa e receberá uma nova atualização.

Em todo o caso, o novo design não é a única novidade em que o WhatsApp está a trabalhar. A aplicação de mensagens, pertencente à Meta, está também a desenvolver várias funcionalidades para a sua versão paga "Plus", como a possibilidade de fixar até 20 conversas no ecrã inicial e a opção de selecionar toques adicionais.

Entretanto, a empresa continua a trabalhar no novo design para iOS. Este vai trazer a estética do Liquid Glass para a aplicação, incluindo elementos de vidro e um novo menu de separadores. Até lá, basta aguardar e ver o que a Meta prepara.