WhatsApp: novas funções facilitam gestão da conta do utilizador

​O WhatsApp oficializou a introdução de um conjunto de atualizações que visam otimizar a experiência de utilização e a gestão de recursos nos dispositivos móveis. A plataforma da Meta revelou melhorias significativas que abrangem desde a organização do armazenamento interno até à simplificação do uso de múltiplas identidades.

​Contas duplas e gestão do espaço

​Um dos pilares fundamentais desta renovação reside na gestão eficiente do espaço ocupado pela aplicação. O serviço introduziu ferramentas mais intuitivas para identificar, filtrar e eliminar ficheiros volumosos de forma massiva, mitigando um dos problemas crónicos dos utilizadores que gerem grandes volumes de dados.

No entanto, a funcionalidade de maior impacto prático é o suporte nativo para múltiplas contas. ​Esta implementação permite que o utilizador mantenha dois números de telefone distintos ativos na mesma aplicação. Segundo a equipa de desenvolvimento do WhatsApp, agora é possível alternar entre perfis sem a necessidade de terminar a sessão ou recorrer a dispositivos secundários.

Cada conta opera de forma totalmente autónoma, preservando as definições de privacidade e as notificações de forma isolada, o que garante uma separação clara entre a vida privada e a esfera laboral.

​Integração e segurança no WhatsApp

​No que toca à conectividade, o WhatsApp continua a aprimorar a transferência de dados entre diferentes sistemas operativos. O objetivo é garantir que a transição entre Android e iOS ocorra de forma transparente e sem perda de histórico.

Simultaneamente, a integração com o Centro de Contas da Meta permite agora uma partilha mais fluida de conteúdos, como os Estados, para o Facebook e Instagram de forma opcional. ​A plataforma abordou ainda a questão da interoperabilidade com aplicações de terceiros, uma adaptação necessária às recentes exigências regulatórias no espaço europeu.

O objetivo primordial é assegurar que a criptografia de ponta a ponta permaneça o padrão de segurança inabalável, independentemente do canal de comunicação escolhido pelo utilizador. Estas alterações consolidam o WhatsApp como um ecossistema de comunicação robusto, focado na convergência e na proteção de dados dos seus utilizadores.