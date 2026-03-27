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Netflix volta a aumentar preços nos EUA e Europa deve ser a próxima

· Internet 15 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Jorge says:
    27 de Março de 2026 às 08:02

    Devia ser 50 euros por mes, ninguem precisa disso. Viva o torrent

    Responder
    • Hugo says:
      27 de Março de 2026 às 08:33

      É possível que não saibas mas se ninguém pagar não é criado conteúdo e se não houver conteúdo.. não há torrent.
      É a história do costume… não critico pirataria e uso sempre que preciso ou me apetecer mas virem para aqui gabar-se é pura grunhice 😀

      Responder
      • bst says:
        27 de Março de 2026 às 09:09

        Os defensores saem sempre rápido da toca.
        Já era criado conteúdo antes de existirem estas subscrições. O mesmo conteúdo irá continuar a existir mesmo sem pagares.
        Esse argumento é o mesmo que os da sporttv usam para dizer que tiveram centenas de milhões de prejuízo por causa da IPTV. Punirem 10 pessoas por usarem IPTV não se traduz em ter essas 10 pessoas a subscrever ao plano mais caro da sporttv.

        Responder
    • Byte Bandit says:
      27 de Março de 2026 às 10:05

      Mai nada! Chega de sustentar esses serviços da treta.

      Responder
  2. Nome says:
    27 de Março de 2026 às 09:05

    Se o pessoal votasse com a carteira em de se conformarem… isto é muito simples, de cada vez que eles aumentassem o preço (ou sequer anunciassem) o pessoal desatava a cancelar subscrições em massa, e quando digo isto é em MASSA mesma, aos milhões de cancelamentos. Tenho a certeza absoluta (passando o pleonasmo) de que revertiam logo. Mas não, o pessoal encolhe os ombros e diz “pois, que podemos fazer?”.

    Responder
    • says:
      27 de Março de 2026 às 09:21

      Gosto do netflix, acho a melhor plataforma de streaming, tanto em funcionalidade como em conteúdo (o conteúdo é sempre subjetivo ao gosto de cada um). Cancelei a subscrição há uns 2 anos. Paciência, mas está muito caro para mim.

      Responder
  3. PorcoDoPunjab says:
    27 de Março de 2026 às 09:30

    Não percebo muito bem como alguém paga para ver essa porcaria woke.

    Eu tenho de borla e nem vejo.

    Responder
  4. TT says:
    27 de Março de 2026 às 09:42

    Cancelei essa app de propaganda woke há anos e não me arrependo!

    Responder
  5. Rrrrr says:
    27 de Março de 2026 às 09:43

    Há muito que despachei a Netflix , alias aquilo estava a transformar-se em conteúdos de lixo ….quem se costuma alimentar de lixo é porque é ……….

    Responder
  6. TugAzeiteiro says:
    27 de Março de 2026 às 10:01

    Se aumentarem, será cancelamento! Já chega de aumentos…

    Responder
  7. Miguel Almada says:
    27 de Março de 2026 às 10:05

    Até podem aumentar para 100€ por mes , deixei de ver Woke garbage.

    Responder

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