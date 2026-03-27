Netflix volta a aumentar preços nos EUA e Europa deve ser a próxima

A Netflix voltou a aumentar os preços. Felizmente não é de forma global, mas limita-se aos EUA. Este é o segundo aumento em pouco mais de um ano. A notícia menos positiva é que esta decisão deverá ser alargada em breve e também a Europa deverá ter anúncio de um aumento de preços.

Netflix volta a aumentar preços nos EUA

A Netflix está a tomar um caminho que parece não interessar aos utilizadores. Esta plataforma de streaming anunciou, de facto, um aumento geral da sua estrutura de preços nos EUA. A partir de 26 de março, a subscrição Standard com anúncios custará 8,99 dólares por mês, um aumento de 1 dólar. O plano Standard sem anúncios custará 19,99 dólares, com um aumento de 2 dólares. Por fim, a subscrição Premium terá o preço de 26,99 dólares, um aumento de 3 dólares.

Os aumentos variam entre 8% a 12%, o que pode parecer relativamente moderado. Mas a Netflix já tinha aumentado os seus preços nos EUA em janeiro de 2025. Portanto, demorou pouco mais de um ano para que os clientes tivessem de pagar novamente.

Segundo a empresa, a abordagem continua a ser a mesma. Continuam a oferecer uma variedade de preços e planos para satisfazer as diversas necessidades dos clientes. Também informou que à medida que oferecem mais valor aos seus subscritores, ajustam os nossos preços para poderem reinvestir em conteúdos de qualidade e melhorar a sua experiência.

Europa deve ser a próxima a ter aumentos

Com 325 milhões de subscritores em todo o mundo e a sua posição dominante como número um, a Netflix tem uma posição única para definir os seus preços, apesar da concorrência estar a ser cada vez mais aguerrida. No auge da tentativa falhada de aquisição da Warner Bros., Ted Sarandos, co-CEO do grupo, lembrou a todos que os consumidores sempre tiveram a opção de cancelar a subscrição se achassem a Netflix demasiado cara.

Esta pode ser a solução que incentivará a empresa a ser menos gananciosa, ajustando os preços e tornado-os mais próximos do que os consumidores consideram ser justo para as suas carteiras. Alternativas não faltam, ainda que com diferentes conteúdos e com planos aproximados. Também estes têm aproveitado estas mudanças de preços e ajustado as suas ofertas.

No que toca à Europa, e até a Portugal, por enquanto, não há planos para um novo aumento de preços. No entanto, e seguindo o que o passado mostrou, não deverá demorar muito até que os preços sejam ajustados e surja uma nova subida destes.