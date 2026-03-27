Netflix volta a aumentar preços nos EUA e Europa deve ser a próxima
A Netflix voltou a aumentar os preços. Felizmente não é de forma global, mas limita-se aos EUA. Este é o segundo aumento em pouco mais de um ano. A notícia menos positiva é que esta decisão deverá ser alargada em breve e também a Europa deverá ter anúncio de um aumento de preços.
Netflix volta a aumentar preços nos EUA
A Netflix está a tomar um caminho que parece não interessar aos utilizadores. Esta plataforma de streaming anunciou, de facto, um aumento geral da sua estrutura de preços nos EUA. A partir de 26 de março, a subscrição Standard com anúncios custará 8,99 dólares por mês, um aumento de 1 dólar. O plano Standard sem anúncios custará 19,99 dólares, com um aumento de 2 dólares. Por fim, a subscrição Premium terá o preço de 26,99 dólares, um aumento de 3 dólares.
Os aumentos variam entre 8% a 12%, o que pode parecer relativamente moderado. Mas a Netflix já tinha aumentado os seus preços nos EUA em janeiro de 2025. Portanto, demorou pouco mais de um ano para que os clientes tivessem de pagar novamente.
Segundo a empresa, a abordagem continua a ser a mesma. Continuam a oferecer uma variedade de preços e planos para satisfazer as diversas necessidades dos clientes. Também informou que à medida que oferecem mais valor aos seus subscritores, ajustam os nossos preços para poderem reinvestir em conteúdos de qualidade e melhorar a sua experiência.
Europa deve ser a próxima a ter aumentos
Com 325 milhões de subscritores em todo o mundo e a sua posição dominante como número um, a Netflix tem uma posição única para definir os seus preços, apesar da concorrência estar a ser cada vez mais aguerrida. No auge da tentativa falhada de aquisição da Warner Bros., Ted Sarandos, co-CEO do grupo, lembrou a todos que os consumidores sempre tiveram a opção de cancelar a subscrição se achassem a Netflix demasiado cara.
Esta pode ser a solução que incentivará a empresa a ser menos gananciosa, ajustando os preços e tornado-os mais próximos do que os consumidores consideram ser justo para as suas carteiras. Alternativas não faltam, ainda que com diferentes conteúdos e com planos aproximados. Também estes têm aproveitado estas mudanças de preços e ajustado as suas ofertas.
No que toca à Europa, e até a Portugal, por enquanto, não há planos para um novo aumento de preços. No entanto, e seguindo o que o passado mostrou, não deverá demorar muito até que os preços sejam ajustados e surja uma nova subida destes.
Devia ser 50 euros por mes, ninguem precisa disso. Viva o torrent
É possível que não saibas mas se ninguém pagar não é criado conteúdo e se não houver conteúdo.. não há torrent.
É a história do costume… não critico pirataria e uso sempre que preciso ou me apetecer mas virem para aqui gabar-se é pura grunhice 😀
Os defensores saem sempre rápido da toca.
Já era criado conteúdo antes de existirem estas subscrições. O mesmo conteúdo irá continuar a existir mesmo sem pagares.
Esse argumento é o mesmo que os da sporttv usam para dizer que tiveram centenas de milhões de prejuízo por causa da IPTV. Punirem 10 pessoas por usarem IPTV não se traduz em ter essas 10 pessoas a subscrever ao plano mais caro da sporttv.
Repito: “não critico pirataria e uso sempre que preciso ou me apetecer mas virem para aqui gabar-se é pura grunhice”
Mai nada! Chega de sustentar esses serviços da treta.
Se o pessoal votasse com a carteira em de se conformarem… isto é muito simples, de cada vez que eles aumentassem o preço (ou sequer anunciassem) o pessoal desatava a cancelar subscrições em massa, e quando digo isto é em MASSA mesma, aos milhões de cancelamentos. Tenho a certeza absoluta (passando o pleonasmo) de que revertiam logo. Mas não, o pessoal encolhe os ombros e diz “pois, que podemos fazer?”.
Gosto do netflix, acho a melhor plataforma de streaming, tanto em funcionalidade como em conteúdo (o conteúdo é sempre subjetivo ao gosto de cada um). Cancelei a subscrição há uns 2 anos. Paciência, mas está muito caro para mim.
Não percebo muito bem como alguém paga para ver essa porcaria woke.
Eu tenho de borla e nem vejo.
“Porcaria woke”…está bem, tu lá sabes…
O pessoal woke.
Olá
Qual a plataforma que utiliza para ver filmes grátis.
Obrigado
Cancelei essa app de propaganda woke há anos e não me arrependo!
Há muito que despachei a Netflix , alias aquilo estava a transformar-se em conteúdos de lixo ….quem se costuma alimentar de lixo é porque é ……….
Se aumentarem, será cancelamento! Já chega de aumentos…
Até podem aumentar para 100€ por mes , deixei de ver Woke garbage.