Automação e IA impulsionam o crescimento do comércio eletrónico europeu

Dados do eCommerce Europe 2025 da ECDB revelam que o mercado europeu de comércio eletrónico deverá movimentar aproximadamente 915,9 mil milhões de euros em 2025, reunindo 485 milhões de compradores online. Com esta expansão, as marcas apostam na automação de marketing e na Inteligência Artificial (IA) para conquistar clientes, otimizar resultados e reforçar a sua presença omnicanal.

A combinação de personalização em larga escala, integração omnicanal e análise de dados otimiza a jornada do cliente e aumenta o retorno das campanhas. O Technology Trends Outlook 2024 da McKinsey destaca que empresas que utilizam dados para personalizar a experiência dos clientes podem crescer até 15% em faturação.

O consumidor atual espera que as marcas antecipem as suas necessidades e interajam no momento e canal certos. Ferramentas avançadas, como a IA generativa para criação de conteúdo e a IA preditiva para antecipar comportamentos, são essenciais para essa hiperpersonalização.

Afirma Alberto Vasconcelos, Product Manager da E-goi, plataforma de automação omnicanal e IA.

Casos reais comprovam o impacto da automação e IA

A Leroy Merlin Portugal aumentou em 50% o retorno monetário por utilizador do site e em 15% a receita média por cliente ao implementar fluxos automatizados de cross-selling e prevenção de churn através da E-goi.

A DIG-IN, app líder na categoria de restauração, conseguiu elevar em 140% a taxa de abertura de e-mails durante o processo de rebranding, apostando na automação multicanal e segmentação avançada com a E-goi.

Automação: um requisito para competir e crescer

A procura por experiências omnicanal, a necessidade de estar em conformidade com as regulamentações de privacidade e o foco em práticas responsáveis reforçam a importância de sistemas de automação flexíveis e inteligentes.

Num cenário onde a experiência omnicanal, a personalização e o respeito pela privacidade são cada vez mais decisivos, a automação inteligente e a IA tornam-se ferramentas indispensáveis para inovar, escalar e gerar resultados no competitivo mercado digital europeu.