IA está a reduzir o mercado de trabalho para os jovens, concluem economistas

Um estudo publicado por três economistas concluiu que os jovens trabalhadores em início de carreira nos empregos mais expostos à Inteligência Artificial (IA) estão a ser impactados negativamente pela tecnologia.

Esta semana, três economistas do Laboratório de Economia Digital da Universidade de Stanford publicaram um artigo que concluiu que os trabalhadores em início de carreira, com idades entre 22 e 25 anos, nos empregos mais expostos à IA "sofreram um declínio relativo de 13% no emprego".

Segundo o professor Erik Brynjolfsson, o investigador científico Ruyu Chen e o pós-doutorado Bharat Chandar, "em contrapartida, o emprego para trabalhadores em áreas menos expostas e trabalhadores mais experientes nas mesmas profissões permaneceu estável ou continuou a crescer".

Os investigadores compararam as mudanças nos dados de emprego do final de 2022 até meados de 2025, cortesia da empresa de processamento de recibos de pagamento ADP, que é uma das maiores dos Estados Unidos e representa mais de 25 milhões de trabalhadores.

Os resultados mostraram que os setores que adotaram amplamente a IA, como a engenharia de software, apresentaram uma diminuição notável nos empregos disponíveis para jovens recém-formados após 2022.

Curiosamente, enquanto os trabalhadores com idades entre 22 e 25 anos sofreram um declínio no emprego desde 2022, o emprego para trabalhadores mais velhos, com idades entre 35 e 49 anos, aumentou.

Estes resultados poderão querer dizer que, apesar de a IA ser competente na execução de tarefas básicas, que um recém-formado com menos experiência é capaz de realizar, não substitui toda a mão de obra.

IA substitui jovens em início de carreira

A revolução da IA está a começar a ter um impacto significativo e desproporcional sobre os trabalhadores que entram no mercado de trabalho americano.

Escreveram os economistas, explicando que, para profissões que não podem ser facilmente substituídas pela IA, como auxiliares de saúde domiciliares, as oportunidades de emprego para os trabalhadores mais jovens parecem estar a crescer mais rapidamente do que para os trabalhadores mais velhos.

Isto foi visível mesmo quando se tiveram em conta ajustes específicos das empresas e outras causas potenciais, como mudanças nas políticas de trabalho remoto, efeitos da pandemia no sistema de educação, desaceleração na contratação de profissionais de tecnologia ou tendências cíclicas de emprego.

Conforme admitiu noutra ocasião, ao Gizmodo, John McCarthy, professor associado de trabalho global e trabalho na Escola de Relações Industriais e Trabalhistas da Universidade de Cornell, teme "que toda uma geração, aqueles que se formam durante a transição inicial da IA, possa ser uma geração perdida, a menos que as políticas, a educação e as normas de contratação sejam ajustadas".

