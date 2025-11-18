Já conhece o poderoso ponto de acesso/ router MikroTik hAP ax S?

O hAP ax S da MikroTik é um ponto de acesso / router Wi-Fi 6 (802.11ax) desenhado para oferecer um ótimo equilíbrio entre desempenho, funcionalidades e preço. Conheça todas as características.

O MikroTik hAP ax S é um dos equipamentos Wi-Fi 6 mais equilibrados da marca, que combina boa performance, funcionalidades avançadas e um preço bastante competitivo. Destina-se a utilizadores domésticos exigentes, pequenas empresas e entusiastas de redes que procuram controlo total sobre a sua infraestrutura. Segundo a própria MikroTik, o hAP ax S é o seu “mais económico” equipamento Wi-Fi 6 com várias características de um equipamento de topo.

O que tornam o MikroTik hAP ax S especial?

Triple-chain 5 GHz Wi-Fi 6 velocidades reais de 800–900 Mbps, mesmo em ambientes congestionados.

Dual-band Wi-Fi 6 melhor cobertura, baixa latência e maior eficiência.

RouterOS v7 VLANs, firewalls, VPNs, automações e gestão avançada sem custos extra.

Porta SFP 2.5G ideal para FTTH ou ligações NAS de alta velocidade.

5 portas Gigabit Ethernet conetividade estável para dispositivos essenciais.

PoE-in + PoE-out alimenta APs ou switches adicionais sem fontes extra.

CPU Dual-Core ARM potência para multitarefa, routing avançado e VPNs.



O MikroTik hAP ax S é uma solução extremamente equilibrada que oferece funcionalidades profissionais a um preço acessível. Não é o router mais poderoso da marca, mas destaca-se como uma das melhores opções para quem procura Wi-Fi 6, flexibilidade e controlo avançado sem gastar demasiado. Ideal para utilizadores técnicos, pequenas empresas e ambientes que valorizam estabilidade, desempenho e personalização.

MikroTik hAP ax S