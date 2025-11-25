Cryptojacking: atenção que a sua máquina pode estar a minerar

O avanço das criptomoedas trouxe novas oportunidades, mas também novas formas de crime digital. Entre elas destaca-se o cryptojacking. Saiba o que é como se pode previnir.

O cryptojacking é uma forma de cibercrime em que invasores utilizam computadores, smartphones ou outros dispositivos sem o consentimento do utilizador para minerar criptomoedas, como Bitcoin, Monero ou Ethereum. Ao invés de roubar dinheiro diretamente, os atacantes exploram os recursos do dispositivo, como CPU, GPU e energia elétrica, para gerar criptomoedas para si próprios.

O que deve saber sobre cryptojacking

Como acontece normalmente através de malware ou scripts maliciosos escondidos em sites, emails ou aplicações. Alguns sites executam mineração no browser sem que o utilizador perceba.

Sintomas de que pode estar a ocorrer computador lento, ventoinhas funcionando constantemente, bateria a descarregar rapidamente, aumento súbito do uso de CPU.

Consequências redução da performance do dispositivo, aumento de consumo de energia e desgaste do hardware, além de ser uma invasão de privacidade.



Para prevenir, de manter sistemas e antivírus atualizados, evitar clicar em links suspeitos, usar extensões de bloqueio de scripts de mineração e verificar regularmente o desempenho do dispositivo.

O cryptojacking é uma ameaça silenciosa, mas com atenção e boas práticas de segurança é possível minimizar o risco e proteger os seus dispositivos.