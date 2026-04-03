Conta pirateada? Os primeiros 15 minutos podem salvar tudo

Com o aumento contínuo de ciberataques a contas pessoais e profissionais, a ESET, maior empresa europeia de cibersegurança, divulga um conjunto de orientações práticas para ajudar os utilizadores a recuperar rapidamente o acesso e minimizar os danos.

O que fazer nos primeiros 15 minutos?

Conter o ataque (minutos 0–2)

Verifique se ainda tem acesso à conta e interrompa, sempre que possível, as ações do atacante. Se o acesso já tiver sido perdido, inicie imediatamente o processo oficial de recuperação na plataforma. Em situações que envolvam contas financeiras, o primeiro contacto deve ser com o banco.

Recuperar o controlo (minutos 3–6)

Altere a palavra-passe a partir de um dispositivo seguro, rever definições de recuperação e eliminar regras suspeitas de encaminhamento de e-mails. A ativação da autenticação de dois fatores (2FA), com apps como Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, é altamente recomendada.

Verificar atividade suspeita (minutos 7–10)

Analise os históricos de login, as mensagens enviadas e as alterações não reconhecidas. O controlo do e-mail é particularmente crítico, já que pode permitir o acesso a outras contas.

Limpar o sistema (minutos 11–13)

Remova software, extensões ou aplicações desconhecidas, atualize o sistema e execute uma verificação de segurança para detetar malware ou outros pontos de acesso indevidos.

Alertar e reportar (minutos 14–15)

Informe os contactos próximos, sobretudo se a conta tiver sido usada para enviar mensagens suspeitas, e reporte o incidente à plataforma e, quando aplicável, às entidades relevantes.

A empresa alerta que técnicas como phishing, malware e reutilização de credenciais podem permitir aos atacantes comprometer várias contas em segundos. Após o acesso inicial, é comum que alterem definições críticas, como emails de recuperação, códigos de backup ou regras de encaminhamento, para manter controlo contínuo sobre a conta.

Para reforçar a importância da resposta rápida, Ricardo Neves, Responsável de Comunicação e Marketing da ESET Portugal, afirma:

Quando uma conta é comprometida, os primeiros minutos podem ser decisivos para recuperar o acesso e limitar os danos. O objetivo destas orientações é tornar mais simples a resposta a um momento crítico e ajudar os utilizadores a agir com rapidez, clareza e eficácia.

Prevenção continua a ser essencial

A ESET reforça ainda a importância de boas práticas de segurança digital:

Utilizar palavras-passe fortes e únicas para cada conta;

Recorrer a gestores de palavras-passe;

Considerar o uso de passkeys;

Ativar autenticação de dois fatores;

Manter software atualizado;

Evitar carregar em links suspeitos;

Utilizar soluções de segurança e proteção de identidade.

A empresa conclui que os mesmos hábitos que permitem uma recuperação rápida são os que reduzem significativamente a probabilidade de ataque.