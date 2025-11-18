Black Friday Huawei: 4 sugestões imperdíveis de tecnologia e estilo

A Black Friday chegou e hoje trazemos propostas da Huawei. Descubra os smartwatches e auriculares ideais para si e que pode comprar agora a preços especiais. Do elegante HUAWEI Watch GT 5 Series aos auriculares HUAWEI FreeArc para desportistas. Tecnologia de ponta com um design e preço cativantes.

A Black Friday aproxima-se e traz a oportunidade perfeita para adquirir dispositivos que combinam o melhor da tecnologia com um estilo inconfundível. Se procura elevar a sua experiência de conetividade, saúde, desporto ou áudio, a Huawei apresenta quatro sugestões que se destacam no mercado pelo seu valor acrescentado e funcionalidades diferenciadoras.

HUAWEI Watch GT 5 Series: elegância, bateria e desporto

O HUAWEI Watch GT 5 Series é o smartwatch ideal para quem valoriza um design elegante e uma bateria que não falha. Com um PVP a começar nos 169,00 €, este relógio inteligente garante até 14 dias de autonomia.

O design é clássico, versátil e intemporal, com 10 versões entre os modelos de 41 e 46mm. A versão Pro utiliza materiais premium, como o corpo em liga de titânio de qualidade aeroespacial, que confere robustez e segurança. Poderá encontrar a série na HUAWEI Store.

No campo da saúde, o sistema HUAWEI TruSense monitoriza o ritmo cardíaco, a saturação de oxigénio no sangue (SpO2), o ciclo menstrual e a respiração durante o sono. Os Anéis de Atividade motivam o utilizador, acompanhando o exercício diário, as calorias queimadas e o tempo que se passa em pé.

O relógio suporta mais de 100 modos desportivos, com destaque para golfe, trail e mergulho até 40 metros. Funciona ainda como assistente pessoal, permitindo atender chamadas e receber notificações, sendo compatível com Android e iOS.

Focado em ser o melhor smartwatch para desportistas, o HUAWEI Watch Fit 4 Pro destaca-se pelo design ultrafino e leve, com apenas 9,3mm de espessura e 30,4 gramas. O PVP é de 189,00 €, justificado pela utilização de materiais premium, como a moldura em liga de titânio e o ecrã em vidro de safira. A autonomia é de até 10 dias e o carregamento rápido deixa-o pronto em apenas 60 minutos.

A especialização desportiva suporta mais de 100 modos. O Modo Golfe inclui mais de 15 mil mapas de campos e monitorização das tacadas. O Modo Mergulho suporta até 40 metros, com monitorização de profundidade e temperatura, e ainda inclui o Modo Treino de Apneia. Para trail, oferece mapas de contorno offline e navegação por pontos de passagem.

Através do sistema HUAWEI TruSense, monitoriza ritmo cardíaco, SpO2 e adiciona a capacidade de realizar eletrocardiogramas (ECG). É compatível com Android e iOS e permite pagamentos sem contacto via NFC através da Quicko Wallet.

HUAWEI FreeBuds 6i: cancelamento de ruído a preço acessível

Para quem procura a melhor tecnologia a um preço acessível, os auriculares HUAWEI FreeBuds 6i são a escolha certa. Com o seu PVP de 59,00 €, estes in-ear proporcionam uma qualidade de som e bateria de longa duração – até 8 horas de utilização consecutiva e até 35 horas com a caixa. Uma recarga de 10 minutos garante 4 horas de autonomia.

A grande mais-valia é o ANC Dinâmico Inteligente 3.0, a tecnologia de cancelamento de ruído ativo mais avançada da Huawei, anteriormente exclusiva da série Pro. O sistema monitoriza continuamente o ruído e ajusta os parâmetros instantaneamente. O driver dinâmico de quatro ímanes de 11mm otimiza o cancelamento de ruído e produz graves poderosos.

O sistema de 3 microfones foi atualizado, melhorando a clareza da captação de som e a eficácia do cancelamento para frequências baixas e médias. Com um design sofisticado e pontas em silicone líquido suave para a pele, os HUAWEI FreeBuds 6i garantem conforto, enquanto os gestos intuitivos facilitam o controlo.

HUAWEI FreeArc: áudio open-ear e resistência para desportistas

Os auriculares HUAWEI FreeArc são a opção de eleição para os desportistas. Com um PVP de 79,00 €, destacam-se pelo design open-ear e materiais ultraconfortáveis. A curvatura em ‘S’ usa uma liga de níquel-titânio com memória de forma que se molda à orelha em tempo real, garantindo estabilidade com um suporte otimizado de três pontos. O revestimento em silicone líquido ultra-suave é ideal para uso prolongado.

Com certificação IP57, estão protegidos contra o suor e a chuva. A autonomia é de até 7 horas de utilização, e 28 horas com a caixa, com 3 horas de audição garantidas por 10 minutos de carregamento. A qualidade de som é garantida por um Cancelamento de Ruído Inteligente Triplo (físico, algoritmo de RN e tecnologia beamforming).

O sistema Reverse Sound Waves minimiza a fuga de som, direcionando o áudio para o canal auditivo. O Sistema Multi EQ permite personalizar o áudio com quatro modos de som. Funcionalidades como a ligação simultânea a dois dispositivos e gestos intuitivos completam a experiência. Poderá encontrar os auriculares HUAWEI FreeArc na HUAWEI Store.

Melhores propostas aos melhores preços na Black Friday Huawei

A Black Friday é a altura ideal para investir em tecnologia que alia performance e estilo. Seja para monitorizar a sua saúde e atividade física com um dos smartwatches da Huawei ou para desfrutar de uma qualidade de som superior com os auriculares da marca, estas quatro sugestões representam o melhor da inovação.

